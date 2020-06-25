Популярний серіал "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale) вже встиг підкорити світ. Мільйони людей очікують на прем'єру 4 сезону серіалу. Наразі автори проєкту вирішили підігріти цікавість глядачів до новинки, опублікувавши офіційний тизер.

Тизер 4 сезону "Розповіді служниці"

Відео з'явилось на ютуб-каналі стрімінгової компанії Hulu та одразу ж розбурхало мережу. Автори серіалу "Розповідь служниці" вирішили поєднати ключові кадри з попередніх сезонів з кілька новими фрагментами.

Варто переглянути 10 неперевершених серіалів про жінок, від яких неможливо відірватись

Наразі сюжет кінострічки не розсекречують. Однак відомо, що у 4 сезоні "Розповідь служниці" головна героїня намагатиметься знайти доньку, яку у неї відібрали.

Зйомки серіалу проходили у Канаді в березні 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу проєкт тимчасово заморозили. Очікувалось, що перші епізоди 4 сезону "Розповідь служниці" презентують восени, однак тепер автори серіалу заявляють: продовження напруженої історії варто очікувати у 2021 році.

Дивіться тизер до 4 сезону серіалу "Розповідь служниці": відео

Що відомо про серіал "Розповідь служниці"

Вперше серіал "Розповідь служниці" вийшов на екрани у 2017 році. Відтоді стрічка підкорила мільйони глядачів та здобула схвальні відгуки від критиків. Сценаристом серіалу виступив Брюс Міллер, який взяв за основу однойменну книгу письменниці Маргарет Етвуд.

За сюжетом, всі події розгортаються у вигаданій Республіці Галаад, що розташована на території США. Владу там захоплюють військові і перетворюють державу на тоталітарну. Тільки одна жінка зі ста може народити здорову дитину, тому таких героїнь забирають у спеціальні табори. Там їх навчають та готують до головної цілі – народити офіцерам і їхнім дружинам нащадкам. Однак серед невільниць є ті, хто не бажає миритись з цими жорсткими правилами і мають намір втекти.

Головні актори серіалу та їхні ролі: