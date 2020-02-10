Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей

Кожен чоловік в день святого Валентина хоче вразити свою кохану оригінальним подарунком. Ідей, звісно, є безліч, але інколи не можеш зосередитися на чомусь одному, і не знаєш, що саме зможе потішити обраницю. Редакція LifeStyle 24 зібрала цікаві ідеї, які сподобаються вашим половинкам.

День святого Валентина – час романтики, любові та турботи одне про одного. У пошуках презенту чоловіки будуть увесь тиждень, тож ми підготували 10 подарунків для коханої, які зекономлять ваш час на роздуми.

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Парфуми

Парфуми – це чудовий подарунок, якому зрадіє будь-яка жінка. Якщо ви правильно підберете аромат, то вашій коханій половинці він буде приносити не лише задоволення, але й підкреслювати її шарм та чарівність. Зверніть увагу на те, якими парфумами користується ваша дівчина чи дружина.

Якщо вона віддає перевагу лише одному аромату, то експериментувати не варто. Втім, якщо на поличці у вашої половинки є різні аромати, то можете обрати той, який вона раніше хотіла, або ж самостійно вибрати той запах, який вам найбільше сподобається.



Парфум Mon Guerlain



Подарунок на Валентина дівчині

Прикраси

Прикраса на день святого Валентина – відмінний подарунок, який сподобається кожній дівчині. Вибір цих аксесуарів можна знайти на будь-який смак: сережки, кулони, ланцюжки, браслети та ще багато чого іншого.

Зверніть увагу на те, якими саме прикрасами користується ваша обраниця. Якщо вона любить срібло – то варто зробити акцент саме на цьому металі. Якщо ж золото – обирайте щось із золотих прикрас.



Обрати золоті прикраси

Обрати срібні прикраси

Акційні прикраси до дня закоханих



Оберіть прикрасу, яка сподобається вашій коханій

Спідня білизна

Коли ж ще придбати спідню білизну для коханої, як не в романтичний день святого Валентина? У магазині білизни вибір знайдеться для кожної дівчини. Радимо звернутися за допомогою до консультантів, які допоможуть вам обрати справді красивий подарунок.

Акції на жіночу білизну

Якщо все ж таки боїтеся не вгадати з білизною – придбайте подарунковий сертифікат.



Список подарунків на Валентина

Аромамасаж

Кожна жінка обожнює доглядати за собою та своїм тілом. Обираючи в подарунок сертифікат на аромамасаж ви подаруєте обраниці релакс, відпочинок і задоволення. Також ви можете придбати сертифікат на двох, що додасть у ваші стосунки ще більше романтики.

Аромамасаж – це масаж тіла з використанням ефірних олій. Завдання ефірної олії під час аромамасажу – розслабити. Такий масаж знімає втому, тому часто його рекомендують в якості профілактики від перевтоми. Аромамасаж допомагає в боротьбі зі стресами, допомагає боротися з безсонням та покращує імунітет.

Сертифікат на аромамасаж в Києві



Аромамасаж подарує вам шалений потік енергії

Поїздка в романтичне місце

Пропонуємо вам провести романтичну подорож у Львові. Навіть, якщо ви там живете, або ж бували раніше – не переживайте, це місто зможе вас здивувати ще раз. Усі затишні кав’ярні будуть оповиті романтикою, ви можете обрати екскурсію найвідомішими місцями: площа Ринок, Високий Замок, Оперний театр, собор Св. Юра, палац Потоцьких, оглядовий майданчик Львівської ратуші, оглядовий майданчик церкви святих Ольги і Єлизавети та багато інших.

Після прогулянки влаштуйте романтичну вечерю в ресторані. Радимо відвідати в заклад "Ресторація Бачевських", який вражає кожного туриста, який приїжджає до Львова.



Львів зможе вас здивувати

Солодощі

На день святого Валентина зробити життя солодшим можна за допомогою шоколаду. Напередодні свята у крамницях є безліч смаколиків у вигляді сердець чи милих звіряток.

Ви також можете забігти у кондитерську і придбати для коханої торт. А якщо ви хочете вразити свою обраницю, то можете скористатися послугами онлайн-магазинів, які на замовлення зроблять вам оригінальний солодкий букет.



Нехай цього дня все буде солодко

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Столик для сніданку в ліжку

Якщо ваша кохана любить ніжитися у ліжку, але й водночас вирішувати робочі справи на ноутбуці – то такий столик їй неодмінно знадобиться в роботі. Але нехай робота залишається позаду в цей романтичний день.

Вранці цей столик має потішити вашу половинку смачним сніданком в ліжку! Відомо, що як розпочнеш ранок, так його і зустрінеш. Тому нехай ранки вашої коханої завжди розпочинаються прекрасно.



Зробіть ранки коханої смачнішими

Вечеря в ресторані

Важливо, щоб день святого Валентина був оповитий приємними моментами і подіями. Саме тому, ми радимо вам замовити столик в ресторані і здивувати свою кохану. Вечір удвох з келихом улюбленого вина, смачні страви й десерти, релаксуюча музика та атмосфера – подарують вам емоції надовго.

Ресторан грузинської кухні в Києві

Ресторан європейської кухні в Києві



День святого Валентина – вечір романтики

Подарунок для хобі

Якщо ваша дівчина любить мистецтво і вміє малювати – обирайте набір для малювання: фарби, пензлики та полотно. Якщо кохана полюбляє екстремальні види спорту – ролики мають їй сподобатися. А якщо ваша дівчина стежить за своєю фігурою та здоров’ям, регулярно відвідує спортзал – для неї гарним подарунком на 14 лютого буде набір для йоги.



Придбайте набір для йоги

Квитки на літак

Якщо ви потішили свою половинку усіма запропонованими раніше подарунками – радимо дарувати емоції, які відчуєте обоє під час подорожі. Не обов’язково купувати подарунковий сертифікат. Ви й самі можете організувати подорож. Обирайте країну, яку ви хочете відвідати, купуйте квитки і вперед!



І нехай увесь світ зачекає