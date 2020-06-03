У США тривають масові протести через смерть Джорджа Флойда, який помер після задушливого прийому правоохоронців. У мережі також долучаються до мітингів проти свавілля поліції. Водночас популярності набув кадр з "Сімпсонів", на якому зображена сцена арешту Флойда. Чи могли творці мультсеріалу передбачити протести – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Правда чи фейк: чи у "Сімпсонах" був кадр з Флойдом

У перші дні червня 2020 року у мережі активно поширюють кадр у стилі знаменитого мультсеріалу "Сімпсони". На знімку правоохоронець затримує афроамериканця, тримаючи на його шиї коліно. Саме такий прийом застосували поліцейські при арешті Джорджа Флойда, що й призвело до його смерті. Таку картинку сприйняли, як передбачення подій сьогодення.

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Та, як виявилось, такого кадру у мультсеріалі "Сімпсони" немає. Світлину зробив користувач мережі з ніком Юрі Помо. Він зобразив скандальний арешт та одну з героїнь Лізу Сімпсон, що тримає плакат протестувальників "Справедливість за Джорджа".

Автор колажів розмістив світлину в інстаграмі за 5 днів після смерті Джорджа Флойда. Таким чином Юрі Помо відреагував на події, які сколихнули всі США та світ.

"Завдяки "Сімсонам" я хотів, щоб ви задумались над усім. Всім з дитинства відомий цей мультсеріал, тому повідомлення, можливо, буде більш чітким і сильним. Уявіть, що ви дивитесь з дитиною епізод, де трапляється ця жорстока сцена, без жартів, іронії, яка присутня в "Сімпсонах". Що ви будете відчувати?" – написав Юрі Помо.

Окрім цього, він створив ще кілька колажів, які демонструють протести в США.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда: коротко

25 травня у Міннеаполісі відбулось скандальне затримання, відео якого розлетілось мережею. Правоохоронці здійснювали арешт Джорджа Флойда, використовуючи задушливий прийом. На відео, яке зняли очевидці, було видно, що чоловік благав не вбивати його. Афроамериканець вигукував, що не може дихати, на що не зважав поліцейський. Чоловіка відпустили, коли він затих: Джордж Флойд помер.

Таке свавілля та расизм спровокували масові протести. У США тисячі людей вийшли на вулиці міст, не зважаючи на пандемію. Наразі заарештували понад 4 тисячі мітингувальників, у деяких містах, де були сутички, ввели комендантську годину. Водночас правоохоронці визнають дії своїх колег неправомірними. У знак єдності вони стають на коліно перед американцями.

Винуватців трагедії вже звільнили та затримали.

Які кадри "Сімпсонів" здійснились

Перші епізоди "Сімпсонів" вийшли на екран ще у 1989 році. Відтоді за життям, здавалось би, звичайної американської сімейки стежили мільйони кіноманів. Щоразу Гомер та Мардж зі своїми дітьми Бартом, Лізою та Меггі потрапляли у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх.

Однак деякі сцени "Сімпсонів" були пророчими. Так, понад 10 років тому автори проєкту показали майбутнє, в яке потрапив Барт. Його донька Ліза стала президенткою після Дональда Трампа.



У "Сімпсонах" передбачили президентство Трампа / Кадр з мультсеріалу

Окрім цього, у проєкті передбачили візит Трампа до Саудівської Аравії, економічну кризу в Греції, вручення Нобелівської премії з економіки Бенгту Гольмстрему, напад тигра на дресирувальника Роя Хорна, результати Кубку світу 2014 року та ін.