Смертельна пожежа у Каліфорнії: актор Джерард Батлер показав моторошне фото свого будинку

1991 Читать новость на русском
Джерард Батлер
Джерард Батлер / Instagram

8 листопада у Каліфорнії спалахнула пожежа, яка швидко поширилася через сильні вітри і суху погоду. Як відомо, є жертви моторошного лиха, а також кілька тисяч знищених будівель, серед яких були домівки знаменитостей.

Фото свого згорілого будинку опублікував голлівудський актор Джаред Батлер на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Пожежі у Каліфорнії визнані найбільш смертельними за останні 85 років

"Повернувся в свій будинок в Малібу після евакуації. Несамовиті часи зараз в Каліфорнії", – заявив зірка фільму "300 спартанців".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gerard Butler (@gerardbutler)

 

Американська поп-співачка Шер розповіла про те, що будинки багатьох її друзів згоріли.

Я переймаюсь через свій будинок, однак нічого не можу зробити з цим. Будинки моїх друзів згоріли. Я не можу думати про те, що Малібу більше немає. У мене був будинок у Малібу з 1972 року,
– наголосила артистка.

Будинок співачки Майлі Сайрус також згорів. За її словами, усі тварини цілі та неушкоджені. 

"Мій будинок зруйнований, але залишаться щасливі спогади про час, проведений там", – додала вона.

Напередодні актор Орландо Блум опублікував моторошне фото з Каліфорнії, як виглядала вулиця, на якій він живе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. Вогонь знищив кілька тисяч будівель і відомо про загибель 23 жителів штату.

Теги: Кіно Голлівуд LifeStyle Новини США Пожежа Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1043
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук