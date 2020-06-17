Співачка Олександра Заріцька полюбляє провокативні сценічні образи й щоразу вражає стилем у повсякденному житті. Проте солістка гурту KAZKA продемонструвала кардинальні зміни іміджу, поставши з рожевим волоссям.

27-річна Олександра Заріцька вже давно навчилася ігнорувати хейтерів та не зважати на критику в мережі. На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала нові фото, показавши зухвалі експерименти з іміджем.

Цікаво Солістка гурту KAZKA розірвала стосунки з бойфрендом-іноземцем

Перед камерою солістка гурту KAZKA постала в сміливому образі. На ній кольоровий шовковий халат з пікантним декольте. Проте вся увага фоловерів прикута не до вбрання зірки, а до кольору її волосся.

Так, Олександра Заріцька позувала з коротким рожевим волоссям та чубчиком, а зміни іміджу гармонійно поєднувалися з насиченим макіяжем. Судячи з усього, це лише перука й знаменитість залишилася шатенкою, проте фоловери схвально оцінили експеримент із зовнішністю.



Солістка гурту KAZKA вразила зміною іміджу / Фото: Instagram / @kazka.band



Солістка гурту KAZKA вразила зміною іміджу / Фото: Instagram / @kazka.band

Шанувальники Заріцької засипали співачку компліментами у коментарях та навіть порівняли її з епатажною Леді Гагою: "Спочатку подумав, що це чергова фотографія Гаги", "Пасує", "Солодка цукерочка", "Королева".

Як солістка KAZKA експериментує зі стилем?

Олександра Заріцька досить часто епатує публіку своїм зовнішнім виглядом. Не лише концертні look зірки приголомшують фанатів, а й її смаки в реальному житті. Співачка досить часто постає з зухвалим макіяжем, на який наважиться не кожна зірка. А рожевий колір, очевидно, – особлива пристрасть солістки KAZKA.