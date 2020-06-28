Всесвітньо відома співачка Адель понад рік бореться з зайвими кілограмами й показала приголомшливий результат схуднення. Зірка влашувала домашню вечірку перед телевізором й одягла сукню, у якій раніше з'являлась на концертах.

Тривалий час 32-річна знаменитість трималась подалі від публічних обговорень й залишила шанувальників без нових фото. Проте, схоже, Адель вирішила повернутися в соціальні мережі. В інстаграм-профілі з понад 37-мільйонною аудиторією вона показала фото з домашньої вечірки, яку влаштувала у своєму будинку.

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Очевидно, приводом для вечірки стала трансляція виступу зірки на фестивалі Glastonbury чотири роки тому. З цього приводу Адель вирішила не підбирати фешн-образи й на фото позувала у домашньому одязі. На ній біла футболка оверсайз та сірі штани вільного крою. Можна припустити, що впевненості й розкутості їй додав алкоголь.

Випила 5 сидрів,

– курйозно прокоментувала Адель.

На першому кадрі зірка присіла біля телевізора з невеликим вентилятором у руках. Вона постала без макіяжу, демонструючи схудле обличчя без косметики.



Адель після схуднення / Фото Instagram / @adele

На іншому фото Адель вже танцювала під свої пісні у сукні, в якій чотири роки тому з'являлась на сцені. Вбрання виглядало на ній кардинально по-іншому й не облягало тендітну фігуру. Судячи з усього, артистка насолоджується своєю зовнішністю й невдовзі хизуватиметься приголомшливими змінами своєї фігури.



Адель після схуднення / Фото Instagram / @adele