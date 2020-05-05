Фільми-казки для захопливого вечора з дітьми: 7 найкращих новинок Голлівуду

В Україні продовжили карантин до 22 травня. Тому, щоб маленьким кіноманам та їхнім батькам не доводилось сумувати, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які ж фільми з казковими сюжетами підкорили світ.

До уваги брались сімейні фільми, які вийшли у прокат за останні 5 років. Саме ці голлівудські кінострічки, ймовірно, ви могли пропустити. Тому 24 канал пропонує не зволікати та надолужити це.

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"Аладдін"

Рік виходу – 2019

Вікове обмеження – немає

Це добра та водночас захоплива історія про вуличного злодія Аладдіна. Він палко закоханий у принцесу Жасмін та прагне завоювати її серце. Підступний візир дає йому таку можливість: хлопець має заволодіти чарівною лампою та отримати за це винагороду. Аладдін і справді обраний: йому вдається пробратись у печеру та поцупити артефакт. Розуміючи силу знахідки, він не хоче віддавати лампу у погані руки.

Дивіться трейлер до фільму "Алладін": відео

"Чаклунка: Повелителька темряви"

Рік виходу – 2019

Вікове обмеження – 12+

Якщо ж ваші діти – школярі, тоді для сімейного вечора ідеально підійде казкова історія "Чаклунки". За сюжетом, минає кілька років, відколи Малефісента наклала прокляття на юну принцесу Аврору. Щоб вистояти у боротьбі проти темних сил, королева Інгріт шукає союзників. Та чи можна протистояти могутній чаклунці?

Дивіться трейлер до фільму "Чаклунка: Повелителька темряви": відео

"Аліса в Задзеркаллі"

Рік виходу – 2016

Вікове обмеження – немає

Це захоплива історія дівчинки Аліси, яка потрапляє у все нові пригоди. Головна героїня була переконана, що її вже нічого не здивує, адже вона вже побувала в країні чудес. Однак попереду в Аліси інші пригоди: вона вирушає у Задзеркалля. Тут весь світ – велика шахова дошка, де дівчина – лише крихітна фігурка.

Дивіться трейлер до фільму "Аліса в Задзеркаллі": відео

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"Попелюшка"

Рік виходу – 2015

Вікове обмеження – 6+

Мабуть, нема й одного кіномана, який би не знав казкової історії про Попелюшку. У 2015 році знамениту казку екранізували, тому на юних глядачів очікує зворушлива розповідь про бідну дівчину, яка стає принцесою.

Дивіться трейлер до фільму "Попелюшка": відео

"Красуня і Чудовисько"

Рік виходу – 2017

Вікове обмеження – немає

Для маленьких та дорослих кіноманів є ще одна знаменита казка, знята з видовищними спецефектами. Мова йде про "Красуню і Чудовисько". Фільм розкаже легенду про зачарованого принца, який перетворився на монстра. Однак за моторошним виглядом приховується людина, ладна пожертвувати своє життя заради іншого. Ну, і звісно, віддати все він може за кохання красуні Белль.

Дивіться трейлер до фільму "Красуня і Чудовисько": відео

"Кролик Петрик"

Рік виходу – 2018

Вікове обмеження – немає

У центрі кумедного та захопливого фільму – Кролик Петрик. Він живе біля однієї ферми та ласує свіжими овочами. Однак його звичні будні стають іншими, коли приїжджає новий власник маєтку – містер МакҐрегор. Пухнасті кролики, зайченята, мишенята не викликають у нього симпатії, тому звірі об'єднуються для "війни".

Ця історія настільки сподобалась дітям, що автори фільму зняли його продовження. "Кролик Петрик: Втеча до міста" вийде на великий екран вже у 2021 році.

Дивіться трейлер до фільму "Кролик Петрик": відео

"Король Лев"

Рік виходу – 2019

Вікове обмеження – немає

І неможливо оминути увагою новий фільм від студії Disney – "Король Лев". З ефектними спецефектами глядачі зможуть переглянути історію левеня Сімби. Автори проєкту детально відтворили сюжет культового мультфільму, який вже підкорив світ.

Дивіться трейлер до фільму "Король Лев": відео