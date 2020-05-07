Померла Тетяна Паркіна – знаменита Марта з фільму "Не можу сказати "прощай"
У Росії померла знаменита радянська співачка та акторка Тетяна Паркіна. Зірка була найбільш відомою за роллю Марти у фільмі "Не можу сказати "прощай". На час смерті їй було 68 років.
Про втрату повідомили представники Спілки кінематографістів Росії. За їхніми даними, Тетяна Паркіна померла у середу, 6 травня. Причину смерті знаменитої акторки вирішили не уточнювати, зазначивши, що жінка тривалий час боролась з хворобою.
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"Тетяна Олексіївна назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси, сердечності. Світла пам'ять!" – додали вони в офіційному зверненні.
Померла Тетяна Паркіна / Кадр з фільму
Загальновідомо, що Тетяна Паркіна народилась у Ризі в 1952 році. Ще змалку вона мріяла стати артисткою, тому батьки підтримали її у виборі професії. Тетяна успішно завершила університет у Москві і стала будувати кар'єру вокалістки. Однак сцену харизматична білявка підкорювала не сольними виступами, а у складі музичних ансамблів. Тому невдовзі Тетяна Паркіна перейшла в кінематограф.
Шалену славу акторці принесла стрічка режисера Бориса Дурова "Не можу сказати "прощай". Фільм вийшов на екрани у 1982 році та одразу ж підкорив любителів кіно. Особливо запам'яталась глядачам героїня Марта, яку й зіграла талановита Тетяна Паркіна. За сюжетом, красуня покинула чоловіка, який через інцидент був прикутий до ліжка.
Окрім цього, у фільмографії акторки є десятки інших успішних фільмів. Зокрема, Тетяна Паркіна зіграла у кінострічках:
- "Заздрість богів"
- "Червоне і чорне"
- "Капітан "Пілігрима"
- "Оплески, оплески..."
- "Крик дельфіна"
- "Дочки-матері"
- "Салон краси"
- "Міміно"
- "Ти інколи згадуй"
- "Проти течії"
- "Городяни"