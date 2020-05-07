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Померла Тетяна Паркіна – знаменита Марта з фільму "Не можу сказати "прощай"

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Померла Тетяна Паркіна: дата смерті акторки, ймовірна причина, фільмографія
Померла Тетяна Паркіна: дата смерті, ймовірна причина, фільмографія / ustymenkooleh.patrioty.org.ua

У Росії померла знаменита радянська співачка та акторка Тетяна Паркіна. Зірка була найбільш відомою за роллю Марти у фільмі "Не можу сказати "прощай". На час смерті їй було 68 років.

Про втрату повідомили представники Спілки кінематографістів Росії. За їхніми даними, Тетяна Паркіна померла у середу, 6 травня. Причину смерті знаменитої акторки вирішили не уточнювати, зазначивши, що жінка тривалий час боролась з хворобою. 

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"Тетяна Олексіївна назавжди залишиться в нашій пам'яті інтелігентною, талановитою актрисою, втіленням жіночої краси, сердечності. Світла пам'ять!" – додали вони в офіційному зверненні. 

Померла Тетяна Паркіна
Померла Тетяна Паркіна / Кадр з фільму 

Загальновідомо, що Тетяна Паркіна народилась у Ризі в 1952 році. Ще змалку вона мріяла стати артисткою, тому батьки підтримали її у виборі професії. Тетяна успішно завершила університет у Москві і стала будувати кар'єру вокалістки. Однак сцену харизматична білявка підкорювала не сольними виступами, а у складі музичних ансамблів. Тому невдовзі Тетяна Паркіна перейшла в кінематограф. 

Шалену славу акторці принесла стрічка режисера Бориса Дурова "Не можу сказати "прощай". Фільм вийшов на екрани у 1982 році та одразу ж підкорив любителів кіно. Особливо запам'яталась глядачам героїня Марта, яку й зіграла талановита Тетяна Паркіна. За сюжетом, красуня покинула чоловіка, який через інцидент був прикутий до ліжка. 

Окрім цього, у фільмографії акторки є десятки інших успішних фільмів. Зокрема, Тетяна Паркіна зіграла у кінострічках:

  • "Заздрість богів"
  • "Червоне і чорне"
  • "Капітан "Пілігрима"
  • "Оплески, оплески..."
  • "Крик дельфіна"
  • "Дочки-матері"
  • "Салон краси"
  • "Міміно"
  • "Ти інколи згадуй"
  • "Проти течії"
  • "Городяни"
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Втрати Новини Росії
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