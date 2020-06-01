Популярна українська співачка продовжує вражати своїм витонченим стилем. У гардеробі Тіни Кароль чимало відвертих образів, які підкреслюють її жіночність та струнку фігуру. Черговими вбранням вона розбурхала мережу, оголивши плоский живіт.

Провокативні фото Тіна Кароль опублікувала в інстаграм-профілі. Вчора, 31 травня, у телевізійному форматі відбулася музична премія "Золота Жар-Птиця". Заповітне "перо" у номінації "Балада року" здобув дует Тіни Кароль та Юлії Саніної з піснею "Вільна". Саме з цієї нагоди співачка постала перед глядачами у витонченому образі.

Читайте також Оля Полякова та Потап прокоментували стосунки Дана Балана і Тіни Кароль: Це все гра

Попри те, що Тіна Кароль не змогла отримати нагороду особисто, вона з'явилася в прямому ефірі онлайн-церемонії, позуючи перед камерою поблизу свого будинку. Зірка не приховувала емоцій від чергового тріумфу та надсилала повітряні поцілунки всім шанувальникам.

Провокативний образ Тіни Кароль

Для музичної премії зірка обрала досить відвертий образ. Вона постала у вбранні total black: кроптопі з довгими рукавами та спіднці довжини максі зі шнурівкою. Тіна Кароль акцентувала не лише на декольте, яке підкреслює ледь не кожним публічним виходом, а й на підтягнутому плоскому животі. Виконавиця досить часто демонструє свої заняття спортом, а напередодні старту літнього сезону вирішила похизуватися приголомшливим результатом.

Попри те, що церемонія відбулася в онлайн-форматі, Тіна Кароль не забула про легкий макіяж з акцентом на очі та традиційну укладку. Вона романтично позувала у своєму саду, спокусливими позами привертаючи увагу до свого розкішного тіла.



Тіна Кароль оголила живіт у провокативній сукні / Фото: Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль оголила живіт у провокативній сукні / Фото: Instagram / @tina_karol