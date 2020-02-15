Тіна Кароль приголомшила виходом у сукні з екстримальним декольте: фото

До української попспівачки завжди прикуті тисячі поглядів відданих шанувальників. Саме тому кожна публічна появи Тіни Кароль – резонансний привід для обговорення в мережі. Так, під час автограф-сесії у Львові виконавиця постала у червоному вбранні з пікантним декольте.

Тіну Кароль по праву можна вважати однією з найбільш обговорюваних персон вітчизняного шоу-бізнесу. Її особисте життя день за днем викликає чимало чуток. Проте не менший ажіотаж в мережі та на теренах модної індустрії зірка провокує кожним світським виходом.

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Так, вчора, 14 лютого,Тіна Кароль вітала всіх закоханих зі сцени Львівської опери. Проте незадовго до старту концертної програми шанувальники мали нагоду особисто поспілкуватися з кумиром та отримати автограф у рамках презентації парфумів Tina by Tina Karol.

На особистій сторінці зіркової співачки в інстаграмі з'явилося чимало світлин з прихильниками. На заході виконавиця постала в улюбленому червоному. На ній облисла довга сукня, яка підкреслила тендітну фігуру знаменитості. Проте головна деталь вбрання – глибоке декольте, яке оголило пишні груди Тіни Кароль.

Аутфіт total red артистка доповнила оксамитовими туфлями на високих підборах. Крім того, вона не зрадила традиційному макіяжу з акцентом на насичений червоних губах та голлівудським локонам.



Тіна Кароль у сукні з екстримальним декольте / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у сукні з екстримальним декольте / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль з прихильниками / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у сукні з екстримальним декольте / Instagram / @tina_karol