Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки

25 січня святкує іменини та день народження співачка, заслужена артистка України Тіна Кароль. Сьогодні їй виповнилося 35 років. З такої нагоди ми вирішили пригадати факти її біографії, як Тіна йшла до успіху та як змінювався її стиль.

Біографія Тіни Кароль

Тіна Кароль (справжнє ім’я Тетяна Ліберман) народилася в 1985 році в місті Оротукан Магаданської області. У 1992 році з батьками переїхала до Івано-Франківська.

З юних років Тіна займалася творчістю: спершу вона пішла у музичну школу, а потім поступила в Київське вище музичне училище. Та старт її популярності почався з тріумфу на "Новій хвилі" в 2005 році: окрім другого місця, вона здобула особливий приз від Алли Пугачової.

Тоді артистка зняла дебютний відеокліп "Выше облаков", який поклав початок професійної кар'єри Кароль.

Дивіться кліп Тіни Кароль "Выше облаков":

А вже через рік, у травні 2006 року, Тіна Кароль представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Афінах та зайняла 7 місце з піснею "Show Me Your Love".

Дивіться виступ Тіни Кароль на Євробаченні-2006 з піснею Show Me Your Love:

Уже сім років Тіна є тренером вокальних проектах телеканалу 1 + 1 "Голос. Діти" та "Голос країни".

З кожним роком творчість співачки знаходить все більше шанувальників та привертає все більше уваги. А у січні 2017 року Президент України Петро Порошенко присвоїв Кароль звання "Народна артистка України".



Успіх Тіни Кароль росте з кожним роком

Особисте життя

Тіна Кароль була одружена з музичним продюсером Євгеном Огіром, вони одружилися у 2008-му і того ж року у них народився син Веніамін. У шлюбі пара прожила п'ять років – у 2013 році Євген помер від раку шлунку.

Кароль зуміла пережити особисту трагедію і в цьому їй допомогла музика: зірка записала новий альбом, провела всеукраїнський концертний тур з музичним спектаклем "Я все ще кохаю".

Дивіться виступ Тіни Кароль "Я все еще люблю":

Раніше в інтерв’ю Harper’s Bazaar Тіна поділилися думками щодо того, чи потрібен сучасній жінці чоловік.

Як дівчина, я розумію, що потрібен. Але, спілкуючись з жінками дорослішими і мудрішими, помічаю, що можна прожити повноцінне життя і без нього. Якщо чоловік – опора, то так – з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар – втрачаєш себе",

– вважає артистка.

Зараз син Кароль навчається у Великобританії. Хлопчик живе не у гуртожитку, а в українській родині, яку Тіна для нього знайшла. Артистка розповідає, що бачиться з сином часто та дуже пишається його успіхами.

"Вєня – моя гордість і віддушина. Він робить великі успіхи в навчанні. Він отримав відзнаку Golden Star за хороші оцінки, – каже Кароль.



Тіна Кароль з сином Веніаміном

Стиль

Останні роки стиль Тіни помітно змінився: під час ефірів зірка з’являється у вишуканих сукнях, які підкреслюють її жіночну фігуру.



Тіна Кароль у модній зйомці

Співачка знімається у модних фотосесіях для різних глянців, однією з останніх зйомок була для журналу Bazaar. Серед модних кадрів були і дуже звабливі.

Варто відзначити, що Тіна стала першою українкою на обкладинці Bazaar.

Тіна Кароль для Bazaar

Тіна Кароль у сексуальній зйомці

Тіна Кароль для Bazaar

Тіну можна побачити у образах, як у топ-моделі Белли Хадід, співачки Брітні Спірс чи супермоделі Жізель Бюндхен.



Тіна Кароль у сукні як у Жізель Бюндхен

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 29 Гру 2017 р. о 4:07 PST

Також у лютому 2017 року Кароль стала обличчям косметичного бренду Garnier. На цьому зірка не зупинилася і випустила власну помаду, а минулоріч створила власний аромат Tina by Tina Karol.

Тіна Кароль випустила власну помаду:



Помади від Тіни Кароль лише червоного кольору

Фото: tinakarol.com, Harper's BAZAAR