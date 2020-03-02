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Тіна Кунакі та Венсан Кассель позували у чуттєвій фотосесії: ніжні фото

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Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Instagram / @7000magazine

Знаменита модель Тіна Кунакі та її чоловік, актор Венсан Кассель продовжують дивувати та зачаровувати прихильників. Зіркове подружжя позувало у чуттєвій фотосесії для відомого глянцю.

22-річна Тіна та 53-річний Венсан є однією із найпопулярніших пар в шоу-бізнесі. Перш за все, привертає увагу їхня різниця у віці. Проте закоханих це не бентежить і вони знімаються у романтичних фотосесіях для журналів. На своїх сторінках в інстаграмі Кунакі та Кассель поширили серію кадрів, які були зроблені для видання 7000 magazine.

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Серед знімків є, як і спільні світлини пари, так і окремі портрети. На фотографіях з коханим Тіна вкотре підкреслює свою сексуальність та спокусливість.

Такі знімання відбувалися в Бразилії, під час їхньої зимової відпустки. Подружжя позувало на пляжі Копакабана, а також біля басейну.

Венсан Кассель
Венсан Кассель у фотосесії для 7000 magazine / Instagram / @7000magazine

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Венсан Кассель після плавання в басейні та Тіна Кунакі / Instagram / @7000magazine

Венсан Кассель та Тіна Кунакі
Зіркове подружжя Кунакі та Касселя на відпочинку в Бразилії / Instagram / @7000magazine

Тіна Кунакі
Модель Тіна Кунакі позує на бразильському пляжі / Instagram / @7000magazine 

Що відомо про стосунки Тіни Кунакі та Венсана Касселя?Тіна та Венсан познайомилися в 2015 році на Ібіці. Тоді актор розлучився із Монікою Беллуччі. Їхні стосунки спершу були таємними. Це тривало до 2016 року. Згодом стало відомо, що вони зіграли весілля в невеликому містечку Бідарт. На той час Кунакі був 21 рік, а Касселю – 52. Наприкінці січня 2019 року Тіна зізналася, що вагітна, а вже в квітні у подружжя народилася донька Амазоні.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Тіна Кунакі
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