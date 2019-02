ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина

День Святого Валентина – це не лише квіти та подарунки. Це час для теплого затишного вечору в компанії зворушливих кінострічок. Ми зібрали для вас декілька фільмів, які точно не залишать вас самотніми та створять хороший настрій.

1. ''Коханий з майбутнього'' (''About Time'' 2013) – романтична комедія, сюжет якої обертається навколо молодого Тіма Лейка та дівчини Мері. У віці 21 року, батько Тіма розповідає сину, що чоловіки в їхній родині вже багато поколінь мають здатність подорожувати в часі.

Закоханий юнак, який зазнає постійних невдач з Мері, вирішує знову і знову повертатися в часовому просторі і змінювати деталі першого побачення, які на його думку були неідеальними. Проте одного разу все йде не так, і Тім вирішує своїми силами все змінити на краще.

''Коханий з майбутнього'' (відео):

2. ''P.S. Я кохаю тебе'' (''P.S. I Love You'' 2007) – історія про двох закоханих – Голлі та Джеррі, які прожили в шлюбі 9 років. Проте їхнє щастя тривало недовго, – чоловік помер від пухлини. Життя Голлі зруйнувалось в один момент, через що вона впадає у важку депресію.

Але згодом, дівчині невідомо звідки починають приходити листи від її чоловіка: Джеррі перед своєю смертю написав їй декілька порад, щоб вона почувала себе краще. Крок за кроком, Голлі прислухається до слів її покійного коханого та виходить з депресії.

''P.S. Я кохаю тебе'' (відео):

3. ''Вічне сяйво чистого розуму'' (''Eternal Sunshine of the Spotless Mind'' 2004) – романтична напівфантастична драма розповідає про зустріч Джоела та Климентину в День Святого Валентина. Закохана пара після довгих і тривалих стосунків розуміє, що через їхню деяку несхожість характерами та вподобаннями, ситуація далі продовжуватись не може.

Завдяки можливості стирати зі своєї пам’яті будь-які спогади, Климентина вирішує стерти та забути все, що пов’язувало її з Джоелом. Чоловік вирішує зробити те ж саме, проте деякі спогади для нього особливо цінні, і в процесі стирання пам’яті він вирішує все залишити і завоювати серце Климентини знову.

''Вічне сяйво чистого розуму'' (відео):

4. ''Гордість і упередження'' (''Pride and Prejudice'' 2005) – чудова британсько-французька екранізація роману англійської письменниці Джейн Остін. Події в фільмі відбуваються в Англії у 18 столітті. Родина містера Беннета та його жінки виховує 5 прекрасних дочок. В розквіт їхньої юності батьки намагаються забезпечити щасливе життя своїм дітям, проте неодружених чоловіків все ж ніяк їм не вдається знайти.

Але одного разу по сусідству з сімейством Беннетів з’являється багатий холостяк містер Бінглі, в колі друзів якого з’являєтсься і містер Дарсі. Серед дівчат назріває неприязнь одне до одного, тому що кожна старається закохати в себе чоловіків. Проте лише одна дочка Елізабет завойовує серце неприступного Дарсі.

''Гордість і упередження'' (відео):

5. ''Скотт Пілігрим проти всіх'' (''Scott Pilgrim vs. The World'' 2010) – фільм, знятий за мотивами серії коміксів, що розповідає про історію одного 20-річного хлопця Скотта Пілігрима. Рок-музикант, незважаючи на популярність серед дівчат, має стосунки з однією старшокласницею Найвс. Однак згодом Скотт випадково зустрічає дівчину своєї мрії – Рамону. Але не все так просто. Дівчина, яка має яскраву зовнішність, не підпускає до себе хлопця. Забувши про Найвс, Скотт ставить перед собою інше завдання – завоювати серце Рамони.

''Скотт Пілігрим проти всіх'' (відео):

6. ''Любий Джон'' (''Dear John'' 2010) – фільм розповідає про стосунки двох закоханих людей – Джона і Саванну, які протягом двох тижнів знайомства починають свою історію кохання. Хлопець служить в армії збройних сил США і під час відпустки обіцяє своїй дівчині, що через рік служби він повернеться. В час розлуки вони надсилають одне одному листи, проте в один момент відгуки стають все сумніші – їхнє майбутнє перериває терористична атака на дві вежі-близнюків.

''Любий Джон'' (відео):

7. ''Щоденник пам'яті'' (''The Notebook'' 2004) – прекрасна історія кохання простого сільського хлопця Ноя та багатої панянки Еллі, які всупереч погроз батьків розвивають свої стосунки. Проте з часом Еллі прислухається до старших і покидає хлопця. Ной тим часом був на Другій світовій війні. Коли після війська він повертається додому – Еллі вже знаходить собі багатого нареченого Лона. Проте після довгої розлуки Еллі зустрічає Ноя і розуміє, що почуття ще досі не згасли.

''Щоденник пам'яті'' (відео):

8. ''Віднесені вітром'' (''Gone with the Wind'' 1939) – класика кіно, яку хочеться переглядати знову і знову. Юна Скарлет О'Гара має у житті все, що забажає. На тлі вічних розмов про неминучу війну, дівчина мріє про заміжжя на Ешлі Уілксі, – багатому та красивому власнику сусідньої плантації. Проте згодом, Скарлет дізнається, що омріяний чоловік вибрав іншу супутницю життя, а громадянська війна в США, за словами невипадкового у її житті чоловіка Ретта Батлера, вже от-от розпочнеться.

''Віднесені вітром'' (відео):

9. ''Відпустка за обміном'' (''Holiday'' 2006) – хто ще досі відчуває дух різдвяних свят, пропонуємо переглянути веселу романтичну комедію, в центрі якої опинились дві не зовсім щасливі жінки. Айріс Самкінс – авторка весільної колонки одного з популярних видань разом з чоловіком живе у затишній англійській провінції. Жінка закохана в свого чоловіка, проте вона знає, що він має іншу пасію. В іншому куточку світу, Аманда Вудс, власниця каліфорнійського рекламного агентства, теж дізнається, що коханий їй зраджує.

Доля двох жінок пересікається зовсім випадково, коли вони знаходять один одного на сайті обміну житлом на час відпустки. Експеримент, на який вони пішли, змінив їхнє життя назавжди.

''Відпустка за обміном'' (відео):

10. ''Світло між двох океанів'' ( ''The Light Between Oceans'' 2016) – неймовірна історія кохання Тома та Ізабель, які всупереч викликам долі намагаються знайти своє щастя. Родинне гніздо забуло, що таке радість. Парі закоханих після багатьох спроб не вдається завести дітей. Життя молодих змінюється, коли на берег моря прибуває човен з мертвим чоловіком та немовлям. Пара сприймає це як знак і впродовж декількох років виховує дитину, проте вони не здогадуються, який важливий вибір постане перед ними зовсім скоро.

''Світло між двох океанів'' (відео):

11. ''Мій король'' (''Mon roi'' 2015) – французька екранізація, в основі якої лежить історія про жінку Тоні, яка через травму коліна проходить важку реабілітацію. В період фізичного відновлення, Тоні задумується та переосмислює своє непросте минуле, в якому її чоловік Джорджіо, по здогадках жінки, довгі роки щось від неї приховує. Непрості стосунки двох людей, які подарували їм сина, досі не можуть знайти справжньої істини.

''Мій король'' (відео):

12. ''Найкраще в мені'' (''The Best Of Me'' 2014) – Доусон Коул і Аманда Кольєр ще в підлітковому віці не тямили себе від щастя, коли разом проводили час. Життя хлопця було непростим, через що батько дівчини заборонив їм спілкуватись. Доусон внаслідок випадкових подій потрапляє за грати, а життя Аманди докорінно змінюється. Через 21 рік вони зустрічаються на поминках колишнього сусіда Доусона, де чоловік дізнається про життя його колишньої коханої. Здається, почуття за стільки років згасли, проте вони двоє розуміють, що зустріч ця невипадкова і зовсім скоро вона змінить їхню долю.

''Найкраще в мені'' (відео):

13. ''Почати знову'' (''Begin Again'' 2013) – легенда американського шоу-бізнесу Ден та Грета – скромна співачка та музикант, яку кинув зірковий хлопець, зовсім випадково зустрічаються в одному з нью-йоркських пабів.

Пісня Грети, яка лунає зі сцени бару, змушує Дена полишити думки про невдалий бізнес та самогубство, на яке він зважився піти. Зустріч двох молодих людей дає новий шанс кожному, щоб почати своє життя так, як вони мріють.

''Почати знову'' (відео):

14. ''Вік Адалін'' (''The Age of Adaline'' 2015) – молода жінка Адалін внаслідок жахливої катастрофи помітила у собі неймовірну особливість. Незважаючи на теплі стосунки з чоловіком та донькою, Адалін розуміє, що вона більше не старіє. Щоб не виникло будь-яких підозр, жінка покидає сім’ю і їде з рідного дому.

Їй неймовірно важко, адже життя, позбавлене можливості старіти поряд з коханими людьми, все більше обтяжує героїню.

''Вік Адалін'' (відео):