Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре потішила фоловерів новим знімком, на якому постала у відвертому образі. У черговому фешн-look вона похизувалася своїми грудьми.

Настя Каменських невтомно ділиться зі своєю 5-мільйонною аудиторією шанувальників варіантами стильних аутфітів. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося пікантне фото.

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Артистка є однією із найпривабливіших жінок українського шоу-бізнесу. Вона знає, як підкреслити жіночність та сексуальність і привернути увагу до своєї особистості будь-коли.

Днями Настя позувала на подвір'ї власного заміського будинку в еротичному образі. На знімку, який співачка поширила в мережі, вона зображена у бежевій накидці вільного крою з мереживом. Також одягнула майку в тон та білий бюстгальтер. Виконавиця обрала для фото позу, у якій видно її оголені груди.

Вуха Каменських прикрашають великі золотисті сережки оригінальної форми, а шию – красива підвіска. На обличчі у неї сяє усмішка та макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Волосся Настя вклала у кучері, які ніжно розвіває вітер.

Емоції щастя – це те, що завжди наповнює нас зсередини. І кожна людина створює їх для себе сама. Моменти з коханими і близькими людьми завжди наповнюють мене найпрекраснішими почуттями. Живімо так, щоб хотілося згадувати кожен свій день!

– написала у публікації NK.



Настя Каменських у пікантному образі / Instagram / @kamenskux