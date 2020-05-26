У трусиках та леопардовій куртці: Даша Ульянова показала каблучку від Максима Михайлюка

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова похизувалася каблучкою, яку у фіналі їй вручив Максим. Проте вона вирішила показати її, поставши перед камерою в еротичному образі.

Хоча фінал "Холостяка" вже позаду, проте обговорення навколо шоу не вщухають. Користувачі мережі активно діляться своїми враженнями, а також слідкують за акаунтами учасниць. Так, на особистій сторінці переможниці Даші Ульянової в інстаграмі з'явилося спекотне фото, яке вмить привернуло увагу її підписників.

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На проєкті Даша неодноразово демонструвала свою сексуальність. Вона поставала у надзвичайно спекотних образах та змогла полонити серце пілота Максима Михайлюка. Проте після закінчення шоу вона не перестає показувати свої принади у соціальних мережах.

На черговій світлині Ульянова постала у відвертому та звабливому look. Вона зображена в еротичній позі, сидячи на кріслі та закинувши ногу на ногу. Голову Даша відвела в бік, а руку поставила так, щоб показати каблучку, яку отримала від Максима.

Дівчину бачимо у масивній куртці з леопардовим принтом, яку вона одянула на голе тіло, та чорних трусиках. Її довге волосся вкладене в легкі локони, а на обличчі є насичений макіяж в коричневих відтінках.

Фотографії з каблучкою мають бути різними,

– написала в дописі Даша.



Даша Ульянова в еротичному образі / Instagram / @dasha_ulyanovaa