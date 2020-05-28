Це питання не до нас, – очільниця Держкіно прокоментувала банкрутство Центру Довженка

Четвер 28 травня у Довженко-Центрі розпочався із заяви про банкрутство. Глава мистецького центру звинуватив Держкіно у навмисному заниженні показників для фінансування. Відповідь Марини Кудерчук не забарилась.

Реакція Держкіно на звинувачення

У коментарі виданню "Радіо Свобода" очільниця Держкіно заявила, що всі звинувачення – безпідставні. Марина Кудерчук пояснила, що всіма питаннями фінансування займається Міністерство культури.

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"Ця інформація неправдива – це єдине, що вам можу сказати... Це заклад Міністерства культури, не наш заклад. Ми лише в рамках нашої програми держпідтримки кінематографу даємо суму грошей. В цьому році у зв’язку з секвестром бюджету ми подали для всіх скорочені суми… Щодо фінансування центру, його фінансового стану – це питання до міністерств, не до нас", – заявила Марина Кудерчук.

Окрім цього, представниця Держкіно додала, що не отримувала звернень від Центру Довженка та його очільника Ігоря Козленка. Марина Кудерчук ніколи не перетиналась з колегою, оскільки їхнє спілкування обмежується офіційними листами, а на запрошення познайомитись він не відповів.

Хто така Марина Кудерчук?

Марина Кудерчук очолила Держкіно наприкінці січня 2020 року. На посаду тоді претендували 5 людей, які отримали більшу кількість балів за всіма етапами конкурсу, однак директорське крісло зайняла саме Кудерчук. Це призначення викликало хвилю обурення, оскільки виникали сумніви щодо об'єктивності вибору.



До цього жінка працювала заступницею губернатора Запоріжжя, завідувачкою у Держекоінспекції в Запорізькій області, а також Податковій адміністрації. Окрім цього, Марина Кудерчук має досвід роботи адміністратором кіноконцертного залу імені Довженка у Запоріжжі.

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Що відомо про заяву Центру Довженка

Від початку 2020 року Довженко-Центр, який є архівом для зберігання фільмів, мав фінансові труднощі. Виявилось, що мистецький центр не отримав державне фінансування, а в Мінфіні не затвердили подані документи. Представники установи переконані, що у критичній ситуації винне керівництво Держкіно, яке подавало занижені суми, необхідні для функціонування закладу.

Упродовж 5 місяців у мистецькому центрі вичерпали усі ресурси, тому вже наприкінці травня Іван Козленко змушений був оголосити про неплатоспроможність. 70% бюджету Довженко-Центру складають державні кошти, а решта – доходи від проведення світських заходів, здача в оренду приміщень для концертів чи інших масових подій. Оскільки через карантин установа була закритою, додаткових ресурсів не вистачило для того, аби втриматись на плаву.

Наразі представники Центру Довженка відправили офіційні звернення до Міністерства культури та інформаційної політики та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вони вимагають поновити державне фінансування, адже через кризу фільмофонд може опинитись під загрозою знищення.

Окрім цього, Ігор Козленко додав, що розриває контракт з Мінкультом.

Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь,

– наголосив директор Центру.