Це дуже гаряче: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалася фігурою в купальнику

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер продовжує святкувати свій день народження на орендованій яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів, в Італії. 10 серпня дівчині виповнилося 22 роки, але розкішний відпочинок, який демонструє засновниця Kylie Cosmetics, продовжується.

На своїй сторінці в Instagram 22-річна Кайлі Дженнер опублікувала спекотні фото, на яких вона позує на яхті. Додамо, на Tranquility розташовані 22 спальні, spa-кімната, тренажерний зал, салон краси, кінотеатр, басейн і навіть майданчик для гелікоптера.

Додамо, вартість оренди яхти на один тиждень складає 1 100 000 євро (близько 31 мільйона гривень).

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На знімках Дженнер позує в кольоровому купальнику та парео з квітковим принтом, який ефектно підкреслив пишні груди та струнку талію знаменитості. Яскравим аксесуаром стали масивні окуляри від Dior, а також ледь помітні круглі сережки.

Для відпочинку зірка зібрала волосся, зробила денний макіяж і манікюр блакитного кольору. До слова, редакція LifeStyle 24 описала, який манікюр цього літа зробили члени сімейства Кардашян-Дженнер, а також інші зірки. Гарячі фото назбирали понад 5 мільйонів вподобань у мережі і безліч компліментів у коментарях.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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