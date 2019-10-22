У халаті та прикрасах: Тіна Кароль показала сексуальні фото

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Тіна Кароль засвітила сексуальні образхи
Тіна Кароль засвітила сексуальні образхи / Instagram / @tina_karol

Знаменита українська співачка Тіна Кароль має чудову фігуру, якою полюбляє хизуватись у приталених розкішних сукнях. Та цього разу артистка опублікувала фото в халаті, які виглядало не менш пікантно.

Не секрет, що Тіна Кароль має насичений гастрольний графік, який вміло поєднує з участю в рейтингових проєктах, зокрема, "Танцях з зірками 2019". Та попри таку зайнятість вона встигає приділяти час своїм прихильникам, публікуючи ледь не щодня приватні фото.

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22 жовтня артистка показала чергові кадри, які розбурхали мережу. Тіна Кароль постала у білосніжному халаті, сексуально оголивши свої плечі. Пікантності образу додав рушник, замотаний на голові артистки, тому складалось враження, що вона тільки-но вийшла з душу. 

Та, як виявилось, у такому пікантному образі Тіна Кароль прорекламувала прикраси від вітчизняної марки. Автором знімків став фотограф Антон Кулаковський, який вміло підкреслив красу співачки та ювелірних виробів, які вона приміряла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Це не вперше Тіна Кароль хизувалась рекламними світлинами. У перші тижні жовтня вона опублікувала фото в чорному вбранні та прикрасах. Кадр був досить спокусливим завдяки пікантному декольте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Тіна Кароль
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