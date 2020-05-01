У прозорій білизні: Ріанна продемонструвала апетитні сідниці

Американська попдіва Ріанна похизувалася фігурою у відвертому вбранні. Еротична фотографія, на якій артистка показала апетитні сідниці у прозорій білизні, швидко розлетілася мережею на викликала активні обговорення.

32-річна виконавиця позувала в пікантній рекламній кампанії нової колекції спідньої білизни власного бренду. Хоча їй вдалося досягнути світового визнання завдяки музиці, проте останнім часом вона розвивається і у б'юті індустрії. Співачка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі кадр зі зйомки для свого бренду Savage X Fenty.

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Ріанна продовжує радувати своїх прихильниць модними новинками. Виконавиця випустила нову сексуальну колекцію спідньої білизни.

Вона поділилася знімком, на якому постала у звабливому образі. На відвертому фото співачка позує, спершись руками об поручні. Ріанна одягнена в чорну прозору білизну, яка гарно демонструє її спокусливі сідниці. Сексуальне вбрання попдіва поєднала із мюлями чорного кольору на підборах, що мають нестандартну форму.

Волосся Ріанна вклала у пишні кучері, а на обличчі зробила макіяж в коричневих тонах. Привертають увагу також численні прикраси на руках і нозі.

Менш, ніж за добу користувачі мережі вподобали цей кадр майже 8 мільйонів разів та залишили тисячі коментарів.



Ріанна позувала у чорній прозорій білизні / Instagram / @badgalriri