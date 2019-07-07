Український фільм "Мої думки тихі" отримав престижну нагороду в Карлових-Варах

Фільм "Мої думки тихі" від режисера Антоніо Лукіча отримав міжнародне визнання. Автори кінострічки завоювали приз від журі 54-го Карловарського міжнародного кінофестивалю

Цю інформацію підтвердили представники Держкіно на офіційному сайті. Зазначається, що українці зуміли вибороти спеціальну нагороду від експертів, обійшовши 1300 кінострічок з усього світу.

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"Цьогоріч у Карловарському кінофестивалі, у найстатуснішому фестивалі східноєвропейського кіно, взяло участь понад 1300 кінопрофесіоналів з усього світу. Показати тут свій фільм – велика честь для кожного режисера, особливо дебютанта. Нашому ж Антоніо Лукічу вдалося ще й зібрати аншлаги на всіх показах і підкорити поважне журі", – розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Відомо, що трагікомедія "Мої думки тихі" розповідає історію молодого звукорежисера Вадима, який після серії невдач має можливість розпочати все заново. Він отримує, здавалося б, досить просте завдання – записати голоси закарпатських тварин. Проект дає шанс Вадиму покинути Україну та переїхати до Канади. Однак завдання ускладнюється, адже супроводжувати головного героя буде його мама.

Презентація фільму "Мої думки тихі" в Україні запланована на 18 липня. Станеться це під час ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю.

Фільм "Мої думки тихі": дивіться відео трейлера