В мережі з'явився тизер документального фільму про український гурт "ДахаБраха": відео

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Гурт "ДахаБраха"
Гурт "ДахаБраха" / Instagram / @dakhabrakha

Про відомий український етно-гурт "ДахаБраха" знімають фільм з однойменною назвою "ДахаБраха. Шлях". У ньому учасники гурту розкажуть про те, як їздили з дворічним туром світом і про свою популярність за кордоном.

Короткий тизер до майбутнього фільму "ДахаБраха. Шлях" з'явився на YouTube-каналі стрічки Dakhabrakha On the Road.

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У центрі сюжету документальної картини учасники українського гурту розкажуть про своє дворічне турне світом. Як повідомляє видання Styleinsider, виробництвом фільму займається Skydivefilm Production.

Головними героями у картині, звісно, постають музиканти етно-гурту Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська та Марко Галаневич. Зйомки фільму "ДахаБраха. Шлях" розпочалися ще у 2018 році, коли гурт гастролював Україною. Наразі знімальна команда працює над проектом у Лос-Анджелесі, в рамках програми American Film Showсase.

Варто додати, що музику гурту у своїй рекламі використовував відомий футболіст Девід Бекхем, а творець культових "Сімпсонів" обожнює їхню творчість.

Дивитися тизер до фільму про український гурт "ДахаБраха":

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Музика
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