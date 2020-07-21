Відома американська співачка Кеті Перрі готується вперше стати матір'ю. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності і зовсім скоро народить первістка. Артистка поділилася яскравими світлинами, де похизувалася оголеним животиком.

Виконавиця зробила декілька фото для реклами власного мерчу на підтримку нового кліпу. Вона отримує насолоду від кожної миті особливого стану. Днями на інстаграм-сторінці Кеті з'явилося декілька нових кадрів, які порадували її понад 100-мільйонну аудиторію підписників.

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Образ Кеті Перрі

Майбутня зіркова матуся продемонструвала своїм прихильникам чималий вагітний животик. Вона влаштувала домашню фотосесію у розкішній ванній кімнаті. Вона постала перед камерою у короткому білому світшоті з яскравим написом і коротких смугастих шортах. Серед аксесуарів доповнила такий образ помаранчевою захисною маскою із чорним написом, кепкою та масивними сережками у формі смайлів. Коротке біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губи, які нафарбувала рожевою помадою.

Усе вбрання знаменитості було з логотипом Smile, що з англійської перекладається як "усміхайся". Воно є мерчем на пітримку останнього кліпу співачки на однойменний з написом трек.

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