Вагітна Сіара влаштувала фотосесію в бікіні: гарячі фото
Серед американських знаменитостей, які перебувають на останніх місяцях вагітності, стають популярними оголені фотосесії. Ешлі Грем, Дженна Деван, Іскра Лоуренс уже похизувались спекотними знімками перед пологами. Тепер же до них приєдналась вагітна співачка Сіара.
На офіційній інстаграм-сторінці Сіара опублікувала серію звабливих знімків у бікіні. Сексуальну фотосесію артистка влаштувала на подвір'ї свого розкішного будинку в Каліфорнії. Майбутня матуся вийшла позасмагати у чорному бікіні, солом'яному капелюсі та сонцезахисних окулярах.
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Вагітна Сіара в чорному бікіні / Insagram / @ciara
Чимало прихильників артистки зазначили, що вагітність не повпливала на сексуальність Сіари. Навіть з великим круглим животом вона виглядає неперевершено.
Співачка Сіара влаштувала гарячу фотосесію / Insagram / @ciara
Вагітна Сіара позасмагала в купальнику / Insagram / @ciara
Що відомо про третю вагітність Сіари
Про третю вагітність співачка Сіара та футболіст Рассел Вілсон оголосили наприкінці січня 2020 року. Тоді пара опублікувала фото артистки, зняте на пагорбі. Зірка красувалась у яскравому купальнику, не приховуючи свій округлий живіт.
Сіара оголосила про вагітність ще в січні / Insagram / @ciara
Наразі відомо, що подружжя очікує на появу хлопчика. Сіара, яка вийшла заміж за Рассела Вілсона у 2016 році, виховує з ним 3-річну доньку Сієнну та 5-річного сина від попереднього шлюбу.
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