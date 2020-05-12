У відвертих сукнях: Кайя Гербер взяла участь у стильній фотосесії для британського Vogue

Американська модель та зіркова донька Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер – стала зіркою нового випуску журналу Vogue UK, де вкотре продемонструвала свої стрункі та розкішні форми.

Автором нової фотосесії для глянцю став британець Аласдер Маклеллан, який і показав 18-річну Кайю у дещо брутальних та дуже сексуальних образах. На моделі можна побачити відверті сукні з шнуруванням, що оголюють деякі частини тіла, також глибокі декольте та екстримальні розрізи в зоні стегон. Незважаючи на це, модель почувалась дуже впевнено у таких вбраннях, а завершенням її образів став яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та нюдовий макіяж.

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Кайя Гербер для британського Vogue / Фото Vogue UK, ​Аласдер Маклеллан

"Випуск Vogue UK, знятий в стародавньому Коринті, Греція. Неймовірний досвід позування в олімпійському храмі – це те, чим я буду дорожити вічно. Спасибі всім, хто зробив цю поїздку такою веселою, і спасибі Зевсу за те, що запросили нас у ваш прекрасний будинок", – йдеться у дописі Кайї Гербер в інстаграмі.

Варто додати, що така зйомка, ймовірно, проводилась ще до карантину у світі, адже через закриття кордонів Кайя навряд чи змогла би перетнути океан заради фотосесії.