"Время и Стекло" презентували кліп на пісню "Навсегда/Никогда": невже гурт розпадається

Сьогодні, 10 березня, на офіційному ютуб-каналі попгурт презентував нову відеороботу на трек "Навсегда/Никогда". У кліпі музиканти показали шлях до успіху, зібравши найяскравіші моменти впродовж 10-річної кар'єри в українському шоу-бізнесі.

Кожна нова робота Наді Дорофєєвої та Позитива викликає шквал захвату в численної армії прихильників. Гурт "Время и Стекло" впродовж багатьох років завойовує найпрестижніші нагороди на теренах вітчизняної музичної індустрії. Так, сьогодні, 10 березня, музиканти презентували нову пісню "Навсегда/Никогда", яка увійшла до останнього альбому VISLOVO.

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Щемливий трек з'явився на офіційному ютуб-каналі "Время и Стекло". Для нового кліпу колектив зібрав у одному відео найбільші досягнення від старту кар'єри 2010 року. До архівних кадрів увійшли ексклюзивні моменти зі зйомок кліпу та спільних святкувань найгучніших подій особистого життя. Трек "Навсегда/Никогда" – про розставання після тривалих стосунків разом.

Незважаючи на те, що відео з'явилося у мережі лише декілька годин тому, фани вже встигли відреагувати на нього шквалом коментарів. Прихильники розцінили нову пісню гурту "Время и Стекло", як прощальну роботу у спільній музичній кар'єрі: "Складається враження, що гурт скоро розпадеться. Адже коли у них "вистрілила" пісня "Имя 505", контракт добігав кінця. Це був 2015 рік. І, здається, вони продовжили контракт ще на 5 років. Зараз 2020", "Якщо гурт розпадеться, то моє серце розіб'ється", "Ваші пісні супроводжували мої найкращі роки… Я розумію, що це початок чогось кращого, але всерівно сумно".

Время и Стекло – Навсегда/Никогда: дивіться відео онлайн