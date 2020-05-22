У яскравих вишиванках: Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками

Популярна українська співачка не нехтує жодною нагодою нагадати публіці про себе та долучає до публічності своїх доньок. До Дня вишиванки Оля Полякова влаштувала родинну фотосесію, для якої позувала разом з дітьми Алісою та Машею у розкішних сукнях з яскравим орнаментом.

Королева вітчизняного шоу-бізнесу безперервно тішить свою аудиторію новим контентом. Навіть в ізоляції Оля Полякова вигадала, як не залишатися поза увагою шанувальників. Так, зірка влаштувала "карантинну" зйомку з доньками поблизу власного будинку з нагоди Дня вишиванки, який відзначали вчора, 21 травня. Результатами співачка поділилася в інстаграм-профілі.

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Для сімейної фотосесії Оля Полякова обрала вишиті сукні яскравих кольорів від дизайнерки Юлії Магдич, вбрання якої обирають українські зірки першого ешелону. На співачці оригінальна вишиванка з неоновим орнаментом, на старшій доньці Маші – з насичено-рожевим візерунком, а на молодшій Алісі сукня світло-блакитного кольору з різнобарвними масивними квітами.

Красуні-дівчата позували босоніж з розпущеним волоссям. Як Оля Полякова, так і ї доньки постали перед камерою без макіяжу, продемонструвавши природну красу, бездоганну зовнішність та вражаючу схожість, що неодноразово зауважували прихильники. Якщо старша Марія більше схожа на маму-співачку, то молодша Аліса – на тата-бізнесмена Вадима Полякового.



Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками / Фото: Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова підкорила мережу зйомкою з доньками / Фото: Instagram / @polyakovamusic

Як Оля Полякова виховує своїх доньок?

Попри те, що фото 15-річної Марії та 8-річної Аліси досить рідко з'являються на сторінках соціальних мереж Олі Полякової, дівчата ведуть особисті профілі в інстаграмі та вже встигли завоювати прихильність користувачів завдяки зірковій матусі. Так, співачка досить часто розповідає про досягнення та виховання дітей. Нещодавно вона зізналася, що її медоти не завжди були зразковими.

В одному з прямих ефірів Оля Полякова оголосила, що раніше била свою доньку Машу, проте завдяки характеру молодшої доньки Аліси перестала це робити. Якщо зі старшою дівчинкою зірка вдавалася до маніпуляцій та шантажу, то молодша – розбалувана. Знаменитість розкаюється за свою поведінку та зазначає, що з роками навчилася бути хорошою мамою.