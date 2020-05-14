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Євробачення-2020: онлайн-трансляція другого концерту

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Євробачення 2020: онлайн концерт – трансляція 14 травня 2020
Онлайн-концерт Євробачення-2020: онлайн-трансляція / Пресслужба

Найочікуванішу подію весни Євробачення-2020 скасували через пандемію коронавірусу. Проте організатори конкурсу вирішили не залишати глядачів без свята музики й запропонували прихильникам альтернативну версію проєкту: онлайн-концерт, друга трансляція якого відбулася 14 травня о 22:00 (за київським часом).

Дату проведення концерту Євробачення-2020 обрали не випадкову. Саме 14 травня мав відбутися другий півфінал пісенного конкурсу. У Нідерландах встигли розробити концепцію події, розпочати облаштування сцени та узгодити всі питання щодо порядку виступів вокалістів. Однак через пандемію шоу пройде в онлайн-режимі. 

Слухайте також: Гурт Go_A презентував оновлений трек Solovey, який мав зазвучати на Євробаченні-2020

Переглянути альтернативний концерт меломани змогли на ютуб-каналі Євробачення-2020. Трансляція розпочалась о 22 годині за київським часом. Під час концерту представили кліпи та відео виступів учасників з піснями, які мали б зазвучати на сцені Євробачення-2020. Крім того, особливими сюрпризами стати записані артистами інтерв'ю та ролики від прихильників. 

Сьогодні свої пісні представили Албанія, Вірменія, Австрія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Латвія, Молдова, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сербія та Швейцарія.

Дивіться онлайн-трансляцію другого концерту Євробачення-2020: відео

Відомо, що напередодні під час першого концерту Євробачення-2020 представники шоу транслювали кліпи конкурсних пісень учасників, які мали виступити у Роттердамі 12 травня. Тоді ж глядачі побачили запис виступу представників України – гурту Go_A з україномовною піснею Solovey. 

Окрім України, свої пісні представили Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія.

Дивіться онлайн-трансляцію першого концерту Євробачення-2020: відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення Музика Go_A Євробачення 2020
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