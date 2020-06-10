Популярна співачка з послабленням карантину поєднує домашні турботи зі справами в місті. Ірина Федишин сіла за кермо автомобіля й прокаталася Львовом у легкому літньому образі, який не залишився без уваги шанувальників.

Новими позитивними фото зірка поділилася в інстаграм-профілі. Якщо раніше Ірина Федишин публікувала світлини з приватного будинку та родинних прогулянок за містом, то цього разу локацією для її зйомки став розкішний салон дорогого авто марки Porsche.

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Ірина Федишин прокаталася Львовом та в інстаграм-сторіс показала запальні танці за кермом, зарядивши підписників позитивним настроєм.

Образ Ірини Федишин

Співачка у спекотний день одягла легкий образ. На ній повітряна сорочка білого кольору в чорний горошок, яку вона залишила розстібнутою, одягнувши під низ чорну майку зі спокусливим декольте. Ірина Федишин також обрала світлі приталені джинси, які вигідно підкреслюють її стрункі ніжки.

Довге волосся білявка зібрала в низький пучок. Вона відмовилася від аксесуарів, прихопивши лише годинник. Співачка не забула й про легкий макіяж, який лише підкреслив її бездоганну природну красу.



Ірина Федишин за кермом автомобіля / Фото: Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин за кермом автомобіля / Фото: Instagram / @irynafedyshyn