34-річна українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук вагітна вдруге. Зіркова матуся чекає на народження сина. Малюк з'явиться на світ вже наприкінці серпня. Артистка не лише розкрила деталі вагітності, а й знялася у чуттєвій фотосесії, продемонструвавши округлий живіт.

Про другу вагітність зірка української комедії "Свінгери" Анна Саліванчук розповіла в інтерв'ю виданню Viva. Акторка вже виховує 4-річного сина Гліба й сподівалася, що другою дитиною буде дівчинка. Проте вже наприкінці літа в хлопчика народиться братик.

До теми ONUKA розповіла, чому приховувала свою вагітність від публіки

Анна Саліванчук зізналася, що тривалий час приховувала свою вагітність навіть від продюсерів проєкту "Одного разу під Полтавою" через трагічний досвід. Два роки тому вона втратила дитину на 13-ому тижні вагітності й вирішила замовчувати свій стан при надії навіть від колег по знімальному майданчику. Також зірка зізналася, що планує працювати навіть на 8 місяці вагітності.

До кінця восьмого місяця буду працювати на майданчику в Пирогово. Колеги до мене ставляться лояльно: поставили диван і завжди перепитують, чи потрібен мені відпочинок,

– зізнається Анна Саліванчук.

Акторка сподівається, що на других пологах її підтримуватиме чоловік, який був поряд з нею під час народження первістка. Проте через карантинні обмеження й пандемію коронавірусу ідея партнерських пологів опинилися під загрозою.

Чуттєва фотосесія вагітної Анни Саліванчук

Акторка знялася у відвертій фотосесії, наважившись оголити округлий живіт. Перед об'єктивом вона позувала в ніжних образах, які підкреслювали зміни її тіла. На серії фото з'явилися й найголовніші чоловіки в житті Анни Саліванчук – син Гліб та чоловік Олександр.

Анна Саліванчук вагітна: Фото: Viva