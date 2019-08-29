Зірка фільму "Назад у майбутнє" Крістофер Ллойд вперше відвідає Україну: подробиці

Культовий голлівудський актор Крістофер Ллойд, найбільше відомий роллю у фантастичній картині "Назад у майбутнє" вперше приїде в Україну. 80-річна зірка відвідає популярний фестиваль Comic Con Ukraine 2019.

Крістофер Ллойд стане хедлайнером найвідомішого фестивалю коміксів та косплею в Україні Comic Con Ukraine 2019. Про це повідомляють організатори масштабного дійства на офіційному сайті.

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Як зазначається у джерелі, фанати актора, що зіграв головну роль у фільмі "Назад у майбутнє" зможуть поспілкуватися з ним зі сцени, взяти автограф і сфотографуватися. 80-річний Крістофер Ллойд також повідомив про це на своїй сторінці в Instagram.

Захід відбудеться на Арт-заводі "Платформа" 21 та 22 вересня. Також гостями фестивалю стануть зірка фільму "Мачете" Денні Трехо, відомий програміст та дизайнер відеоігор Джон Ромеро, музичний гурт Magic Sword та інші відомі зірки.