Зірки "Рівердейлу" Коул Спроус та Лілі Рейнгарт остаточно розійшлись, – ЗМІ

Зірки американського серіалу "Рівердейл" Коул Спроус та Лілі Рейнхарт розійшлись після трьох років стосунків. За повідомленнями ЗМІ, пара вирішила остаточно розлучитись ще до початку карантину.

Як пише видання People, актори закінчили стосунки ще у квітні. Про це свідчить публікація Коула Спроуса, в якій він зауважив, що складно будувати стосунки на очах у всього світу. Наразі самі актори та їхні представники не коментують чутки про розрив.

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Коул Спроус та Лілі Рейнхарт з 2017 року грають закохану пару в американському серіалі "Рівердейл". Вперше чутки про їхній роман з'явилися після того, як актор опублікував у своєму інстаграмі фото Лілі. Однак він всіляко відмовлявсяце коментувати

Лише у 2018 році пара офіційно підтвердили свої стосунки, коли з'явилися разом на балу Інституту костюма Met Gala.



Коул Спроус та Лілі Рейнхарт лише у 2018 році офіційно підтвердили роман / Фото Getty images

Чутки про закінчення стосунків

У ЗМІ постійно ширилися чутки про їхній розрив. Зокрема, у квітні 2020 року у твіттері писали про новий роман актора з моделлю Каєю Гербер, дочкою Сінді Кроуфорд.

Після цього Лілі Рейнхарт різко прокоментувала і спростувала всі чутки. Зокрема, вона написала, що вважає твіттер найбільш токсичною соцмережею, адже люди там перетворюються на справжніх бовдурів. Щоправда, згодом видалила цей пост.

Також Коул Спроус різко відреагував на ці закиди у зраді. В інстаграм-сторіс він написав листа фанатам і закликав не влазити в його приватне життя.

Зокрема, актор назвав нездоровим фанатизмом, коли люди нападають на його друзів без жодних підстав, розсекречують його адресу і посилають погрози.

Наразі прихильникам серіалу "Рівердейл" залишається тільки чекати офіційного підтвердження чи спростування чуток. Адже за сценарієм вони грають закохану пару, тож невідомо, як закінчення стосунків вплине на новий сезон.



Кадр з серіалу "Рівердейл" / Фото Elite Daily