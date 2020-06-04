На тлі протестів у США щодо расизму та свавілля поліції у Голлівуді набирає обертів черговий скандал. Зірки популярного серіалу "Хор" звинуватили Лію Мішель у булінгу та закликали продюсерів до її покарання.

Що відомо про скандал

У перші дні червня 2020 року всі західні ЗМІ поширили резонансну інформацію. Виявляється, на знімальному майданчику серіалу "Хор" не вщухали розбірки, а Саманта Марі Вер зізналась у твіттері, що піддавалась расовій дискримінації. За її словами, Ліа Мішель неоднорозово цькувала її на зйомках та перетворювала роботу на пекло.

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"Ти перетворила моє перше телевізійне шоу на справжнє пекло. Я ніколи цього не забуду. По-моєму, ти всім говорила, що, якби у тебе була можливість, ти б навіть спаскудила б моє волосся! І це була одна з хворобливих агресивних дій, які змусили мене засумніватися в своїй кар'єрі в Голлівуді", – розповіла Саманта Марі Вер.



Зірки серіалу "Хор" / Фото Deadline

Звинувачення підтримали Ная Рівера та Ембер Райлі, які також знімались у серіалі "Хор". Водночас акторка Гізер Мозер додала, що не варто було замовчувати деталей расистського ставлення у Голлівуді. Однак Ліа Мішель повинна відповісти за свої дії навіть після 6 років мовчання.

"Ненависть – це хвороба США, яку ми намагаємося вилікувати. Чи було з нею неприємно працювати? Дуже. Я думаю, за те, що вона спілкування з іншими так нешанобливо, Леа повинна відповісти. Але це стосується і нас, бо всі дозволяли їй це і довго мовчали", – додала вона.

Як Ліа Мішель відреагувала на скандал

Акторка Ліа Мішель, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, вирішила не замовчувати скандальні звинувачення. Зірка вибачилась перед усіма, кого могла образити на зйомках серіалу "Хор".

Це звернення підтримав продюсер серіалу Мартін Ноксон, заявивши, що він має брати відповідальність за все, що відбувалось за лаштунками шоу. Та додав, що не тільки Ліа Мішель відзначилась скандальними витівками, тому якщо актори хочуть розголосу, до справи будуть залучені всі винуватці конфлікту.

У серіалі було багато акторів, які поводились не належно. І це не тільки жінки. Люди в нашій індустрії знають, про кого саме я зараз говорю. Чому ми їх не закликаємо до відповідальності? – заявив Мартін Ноксон.

Що відомо про серіал "Хор"

Серіал "Хор" має шалену популярність у США та Канаді. Стрічку почали знімати ще у 2009 році, а останні епізоди вийшли на екран у 2015-му.

За сюжетом, школярі відвідують заняття вокалу та об'єднуються в хор "Нові напрямки". Допомагає 8 героям розвиватись і отримати славу їхній викладач з іспанської мови. Юнацькі переживання, кохання та опір команді школярів, які прагнуть закрити гуртом – серіал "Хор" увібрав усі сюжетні лінії, притаманні підлітковим драмам.

Дивіться трейлер до серіалу "Хор": відео