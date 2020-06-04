Популярна українська співачка Злата Огнєвіч вперше погодилась знятись у відвертій фотосесії. Результати зйомки вона показала прихильникам у мережі, чим викликала захват. Адже артистку вперше бачать у такій сексуальній білизні.

Спокусливі кадри з'явились на інстаграм-сторінці Злати Огнєвіч. Артистка грайливо позувала перед камерою у бюстгальтерах і трусах із завищеною талією. Грайливий образ зірка доповнювала босоніжками на підборах та спідницею.

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Вже у дописі Злата Огнєвіч зізналась, що ніколи б не могла повірити, що колись постане у такій відвертій фотосесії. Артистка сексуально позувала на столі, обираючи гарячі пози.

Якби мені ще кілька років тому сказали, що я знімуся в такому відвертому фотосеті, я б розсміялася цій людині в обличчя. Я проробила величезну внутрішню роботу, щоб полюбити себе, свою суть, – розповіла Злата.



Злата Огнєвіч у відвертій фотосесії / Фото Instagram / @zlata.ognevich

Артистка пригадала історію, коли при розриві стосунків її колишній хлопець засипав красуню критикою. Бойфренд заявив, що голос Злати Огнєвіч не зможе нікому сподобатись, а її фігура далеко не приваблива. Це на довгі роки посіяло комплекси в співачки, яка тільки тепер наважилась не тільки розповісти особисту історію, але й закликала всіх дівчат прийняти себе такими, як є.

"Я така ж, як і всі: боюся провалів, ранніх зморшок і зайвої ваги, хочу зустріти свою половинку і бути щасливою, плачу по ночах в подушку і рідко дзвоню мамі... Але я дуже хочу стати кращою, сильнішою, мудрішою, а ваша любов мені в цьому допомагає! Нехай якомога більше буде щасливих дівчат, впевнених в собі, які люблять кожну клітинку свого тіла", – додала вона.

Співачка Злата Огнєвіч у білизні / Фото Instagram / @zlata.ognevich



Сексуальна Злата Огнєвіч / Фото Instagram / @zlata.ognevich