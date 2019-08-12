Знаменита модель з України Аліна Байкова побувала в рідному Кропивницькому: пікантне фото

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Аліна Байкова
Аліна Байкова / Instagram / @alina_baikova

Зірка подіумів, що живе у Нью-Йорку та навіть начебто мала роман з Леонардо Ді Капріо, приїхала на літні канікули у своє рідне місто Кропивницький. Звідти модель опублікувала звабливу світлину поруч з озером.

30-річна красуня прийняла сонячні ванни поруч з маленькою водоймою поміж очерету. На фотографії, яку вона опублікувала день тому, Аліна приміряла лише високі жовті трусики від купальника та солом’яний капелюх з окулярами. Свої груди вона вирішила оголити, ледь прикривши для знімку руками, а на голові зробили акуратні косички.

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Аліна Байкова
Аліна Байкова в Кропивницькому / Instagram / @alina_baikova

"Залишайся собою! Літо в Україні. Останні дні канікул перед божевіллям", – підписала звабливе фото Байкова, додавши хештег "#простота це нова розкіш".

На інших знімках, які зірка залишила у своїх Instagram-Stories, вона показала локацію з відпочинку – кар'єр Катеринівку, а також відпочинок зі своєю сім'єю.


Аліна Байкова в Кропивницькому / Instagram / @alina_baikova

На фото відреагувало чимало її прихильників та земляків: "Це так незвично! Дівчина-стиль, селебріті, яка тусить з Ді Капріо, просто лежить на річці в Кропивницькому і відпочиває", "Коли річка Інгул перетворилась в Лазурку після фото з Аліною Байковою", "Найкраща дівчина в Україні".

Що відомо про Аліну Байкову?Дівчина народилась та жила в Кропивницькому, поки одного разу її не помітила власниця місцевого модельного агентства. Тоді Аліна працювала в кафе офіціанткою. Згодом дівчина розпочала кар’єру моделі й спочатку поїхала в Китай. Зірка подіумів крокувала найкращими показами світу та навіть мала близькі відносини з Леонардо Ді Капріо, хоча стверджувала, що у неї з ним лише дружба.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Мода Новини Кропивницького
Джерело: LifeStyle 24
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