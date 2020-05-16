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Зваблива Демі Роуз приголомшила відвертим декольте: спокусливе фото

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Пристрасна модель Демі Роуз
Пристрасна модель Демі Роуз / Instagram / @demirose

Знаменита британська модель Демі Роуз активно продовжує розбурхувати мережу. Вона знає, як приголомшити своїх шанувальників та робить це ледь не кожного дня. Зірка поділилася черговою спокусливою світлиною, на якій продемонструвала пишний бюст.

Демі Роуз є справжнім секс-символом сучасного модельного бізнесу. Вона не боїться вдаватися до еротичних та відвертих образів, якими неодноразово викликала активні обговорення навколо своєї особистості. Красуня сміливо постає перед камерою та ділиться результатами різноманітних фотосесій в мережі. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова пристрасна світлина. 

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Демі позує на фоні білого тюлю, а поруч із нею бачимо букет із ніжно-рожевих троянд. Вона одягнена  у вишукану сукню фіолетового кольору, яка гарно підкреслює її спокусливі форми. Глибоке декольте робить акцент на пишних грудях моделі.

Своє розкішне довге волосся Роуз вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила макіяж у ніжних натуральних відтінках з прозорим блиском на губах. Манікюр у моделі небесного кольору.

Демі Роуз
Демі Роуз вразила відвертим декольте / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Демі Роуз Еротика Стиль і мода
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