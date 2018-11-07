Листи до Лаврова і злитки золота: що СБУ знайшла під час обшуків у матері Бережної

У Службі безпеки України повідомили деталі обшуків в "громадської діячки" Олени Бережної.

6 листопада співробітники СБУ проводили обшуки у квартирі лідерки так званого громадського об'єднання "Сила добра" Олени Бережної, яка є матір'ю загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної.

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Як інформує прес-служба відомства, такі "громадські діячі" за завданням спецслужб РФ сприяють дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Cлідчі дії у Бережної відбувалися у межах кримінального провадження за статтями про держзраду та про насильницьке повалення конституційного ладу.

Під час обшуків у її помешканні виявили лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та кілограмовий злиток золота.

Хто така Олена Бережна?

Її донька Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від "Партії регіонів", входила до комітету з питань правосуддя. І матір, і донька були добре відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, Олена Бережна брала участь у проросійській акції "Безсмертний полк" у Києві.

Обшуки також проводились екс-нардепа від КПУ, а тепер представника так званого "Союзу лівих сил" Василя Волги.

У нього знайшли обладнання для ведення таємних переговорів.

За даними СБУ, у кількох інших фігурантів обшуків вилучили незареєстровану зброю та проросійську атрибутику.

До слова, обшуки також відбувались у заступниці екс-мера Києва Ірени Кільчицької.