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      Листи до Лаврова і злитки золота: що СБУ знайшла під час обшуків у матері Бережної

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      СБУ провела обшуки в Олени Бережної
      СБУ провела обшуки в Олени Бережної / Кадр з відео

      У Службі безпеки України повідомили деталі обшуків в "громадської діячки" Олени Бережної.

      6 листопада співробітники СБУ проводили обшуки у квартирі лідерки так званого громадського об'єднання "Сила добра" Олени Бережної, яка є матір'ю загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної.

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      Як інформує прес-служба відомства, такі "громадські діячі" за завданням спецслужб РФ сприяють дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

      Cлідчі дії у Бережної відбувалися у межах кримінального провадження за статтями про держзраду та про насильницьке повалення конституційного ладу.

      Під час обшуків у її помешканні виявили лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та кілограмовий злиток золота.

      Хто така Олена Бережна?
      Її донька Ірина Бережна була депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від "Партії регіонів", входила до комітету з питань правосуддя. І матір, і донька були добре відомі своєю проросійською позицією. Зокрема, Олена Бережна брала участь у проросійській акції "Безсмертний полк" у Києві.

      Обшуки також проводились екс-нардепа від КПУ, а тепер представника так званого "Союзу лівих сил" Василя Волги.

      У нього знайшли обладнання для ведення таємних переговорів. 

      За даними СБУ, у кількох інших фігурантів обшуків вилучили незареєстровану зброю та проросійську атрибутику.

      До слова, обшуки також відбувались у заступниці екс-мера Києва Ірени Кільчицької.

      Теги: Новини України Партія регіонів Загинула Ірина Бережна Розслідування СБУ
      Джерело: 24 Канал
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