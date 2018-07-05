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Листи в Gmail можуть читати сторонні люди: як захистити пошту

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Як захистити листи в Gmail
Як захистити листи в Gmail / lifewire.com

Кілька днів тому журналісти The Wall Street Journal запідозрили корпорацію Google у порушенні конфіденційності особистого листування своїх користувачів. За даними журналістів, листи в Gmail можуть читати сторонні розробники та співробітники компанії.

За даними журналістів The Wall Street Journal, надавши доступ до поштових акаунтів третім особам, Google майже не стежить за тим, яким чином і для чого використовують отримані дані.

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Пізніше Google відповів на звинувачення у своєму блозі. Там запевнили, що компанія докладає зусиль для забезпечення вашої безпеки та конфіденційності в рамках служби.

У корпорації також наголосили, що дозвіл на прочитання листування дають самі власники пошти. Адже цей пункт прописаний в угоді. Однак, користувачі рідко читають умови та майже одразу ставить галочку "Прийняти умови". Те саме відбувається і випадку встановлення сторонніх додатків.

"Ми більше не скануємо призначену для користувача переписку. Але ось доповнення, які розширюють поштовий сервіс, все ще мають такі можливості".

Як захистити акаунт у Gmail

Аби перевірити, який доступ мають сторонні компанії до вашого листування, вам треба зайти у розділ "Перевірка безпеки". Там можна подивитися, які саме додатки отримали подібний дозвіл, які з них пов'язані з вашим акаунтом. До тих додатків, які ви вважаєте підозрілими, можна буде відключити доступ. Для цього треба перейти на сторінку myaccount.google.com і натиснути "Додатки з доступом до облікового запису" (Signing in to GoogleDevice activity & security eventsApps with account access).

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Теги: Інтернет Техно Google
Джерело: 24 Канал
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