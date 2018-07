Листи в Gmail можуть читати сторонні люди: як захистити пошту

Кілька днів тому журналісти The Wall Street Journal запідозрили корпорацію Google у порушенні конфіденційності особистого листування своїх користувачів. За даними журналістів, листи в Gmail можуть читати сторонні розробники та співробітники компанії.

За даними журналістів The Wall Street Journal, надавши доступ до поштових акаунтів третім особам, Google майже не стежить за тим, яким чином і для чого використовують отримані дані.

Читайте також: Пошуковик "Яндекс" злив у мережу документи та паролі користувачів Google

Пізніше Google відповів на звинувачення у своєму блозі. Там запевнили, що компанія докладає зусиль для забезпечення вашої безпеки та конфіденційності в рамках служби.

У корпорації також наголосили, що дозвіл на прочитання листування дають самі власники пошти. Адже цей пункт прописаний в угоді. Однак, користувачі рідко читають умови та майже одразу ставить галочку "Прийняти умови". Те саме відбувається і випадку встановлення сторонніх додатків.

"Ми більше не скануємо призначену для користувача переписку. Але ось доповнення, які розширюють поштовий сервіс, все ще мають такі можливості".

Як захистити акаунт у Gmail

Аби перевірити, який доступ мають сторонні компанії до вашого листування, вам треба зайти у розділ "Перевірка безпеки". Там можна подивитися, які саме додатки отримали подібний дозвіл, які з них пов'язані з вашим акаунтом. До тих додатків, які ви вважаєте підозрілими, можна буде відключити доступ. Для цього треба перейти на сторінку myaccount.google.com і натиснути "Додатки з доступом до облікового запису" (Signing in to GoogleDevice activity & security eventsApps with account access).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно