Аби стримати Росію: у Литві вперше запустять ракети з установок HIMARS

У Литві планують провести військові навчання. Країна вперше запустить ракети з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Подібні дії мають на меті стримати Росію від її потенційної агресії. Вочевидь рішення про навчання було прийнято на тлі розмов про готовність Путіна провести мініоперацію проти будь-якої країни Балтійського регіону.

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"Бездіяльність не є деескалацією"

Очільник литовського оборонного відомства Лаурінас Кащюнас розповів, що у межах навчань армією країни буде випущено кілька ракет HIMARS з полігону в Кайряй, що на півночі центральної Литви, на 10 кілометрів у Балтійське море.

Я думаю, що це фактор, який також показує деякі позитивні зміни в розумінні того, що бездіяльність не є деескалацією. Якраз навпаки – схід може зрозуміти це як можливість діяти,

– заявив він.

За його словами, це важливий стримувальний чинник, який показує бойову міць Литви та НАТО. Відомо, що це буде перший випадок, коли Литва здійснить стрільби в Балтійське море з цієї системи реактивного залпового вогню.

"Це рішення щодо використання систем HIMARS, я б сказав, ухвалено порівняно недавно. Можна сказати, що це додатковий фактор до раніше запланованого сценарію навчань. Це нововведення, що посилає чіткий сигнал", – додав міністр оборони країни.

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