"Лобіст України": як Путін прямо спонукає США до дій

У Сполучених Штатах Америки досі не ухвалили рішення про виділення військової допомоги Україні. Водночас до цього їх може підштовхути російських президент.

Владіміру Путіну, звісно, вигідне затягування часу з боку республіканців. Водночас він сам виголошує такі заяви, які можуть розворушити американських чиновників. Такою думкою із 24 Каналом поділився Юрій Рашкін – політичний і громадський діяч зі США.

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Як Путін змушує США діяти

Під час проведення "прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін заявив, що західна допомога для України може припинитися. Мовляв, "халява закінчилась". Однак, здається, російський диктатор не розуміє, що такі заяви діють лише проти нього.

З точки зору Сполучених Штатів, Владімір Путін є лобістом для того, щоб провести законопроєкт про допомогу Україні. Такі заяви Путіна тиражує західна преса не для того, щоб допомогти Путіну, а щоб допомогти Україні,

– наголосив Юрій Рашкін.

Владімір Путін прямо "атакує" Сполучені Штати, зокрема говорить про нове виробництво зброї, ракет. США за цим спостерігають, однак не можуть залишитись осторонь.

"Пряма лінія" добряче підштовхує американських законодавців (до прийняття рішення щодо військової допомоги – 24 Канал). Бо ж не можна підігрувати Путіну, це ганьба", – підкреслив Рашкін.

До того ж заяви Путіна можуть ще й підштовхнути Захід до нових санкції та обмежень проти Росії.

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