Жертва не дорівнює агресор, – Лубінець зустрівся з делегацією скандальної Amnesty International

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з делегацією міжнародної організації Amnesty International. Лубінець розповів представникам Amnesty International, якої шкоди Україні завдав їхній скандальний звіт.

Омбудсмен зазначив, що погодився на зустріч після тривалих роздумів. Він озвучив свою позицію щодо скандального звіту керівнику дослідницької роботи, заступнику Регіонального Директора Регіонального Офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денису Крівошеєву.

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Лубінець заявив про втрату репутації Amnesty International

Мовиться про звіт Amnesty International, в якому правозахисники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України. Лубінець нагадав, що цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда.

Зазначив, що Росія на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014 року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було,

– заявив він.

Лубінець наголосив, що Amnesty International, порівнявши Україну з державою-агресором, напряму підіграли Росії.

"Адже Росія розпочала цю ганебну війну, щодня вбиваючи наших громадян, а інформація зі звіту Amnesty International була використана саме проти України та українців!", – заявив він.

Омбудсмен додав, що після скандального звіту Amnesty International зазнала репутаційних втрат, внаслідок чого лави організації залишили авторитетні люди. Крім того, доповіді й звіти організації тепер не настільки неавторитетні.

Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює,

– сказав Лубінець.

Він закликав Amnesty International та інші організації, які працюють в Україні, висвітлювати підтверджені факти, правдиву та перевірену інформацію, і не піддаватися на російські провокації та інформаційні наративи.

Як світ відреагував на скандальний звіт Amnesty International