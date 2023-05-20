Жертва не дорівнює агресор, – Лубінець зустрівся з делегацією скандальної Amnesty International
Джерело:Дмитро Лубінець
Український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся з делегацією міжнародної організації Amnesty International. Лубінець розповів представникам Amnesty International, якої шкоди Україні завдав їхній скандальний звіт.
Омбудсмен зазначив, що погодився на зустріч після тривалих роздумів. Він озвучив свою позицію щодо скандального звіту керівнику дослідницької роботи, заступнику Регіонального Директора Регіонального Офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денису Крівошеєву.
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Лубінець заявив про втрату репутації Amnesty International
Мовиться про звіт Amnesty International, в якому правозахисники звинуватили ЗСУ в тому, що їхня бойова тактика загрожує населенню України. Лубінець нагадав, що цю тезу моментально взяла на озброєння російська пропаганда.
Зазначив, що Росія на 100% використала той звіт у своїй пропаганді. Він став найганебнішим від початку російської агресії, яка розпочалася з 2014 року. Такої кількості інформаційних вкидів негативного характеру, які ми отримали як держава, ще не було,
– заявив він.
Лубінець наголосив, що Amnesty International, порівнявши Україну з державою-агресором, напряму підіграли Росії.
"Адже Росія розпочала цю ганебну війну, щодня вбиваючи наших громадян, а інформація зі звіту Amnesty International була використана саме проти України та українців!", – заявив він.
Омбудсмен додав, що після скандального звіту Amnesty International зазнала репутаційних втрат, внаслідок чого лави організації залишили авторитетні люди. Крім того, доповіді й звіти організації тепер не настільки неавторитетні.
Якщо після всіх зібраних відгуків, Amnesty International не зробить висновки і усвідомить, що між жертвою та агресором не можна ставити знак дорівнює,
– сказав Лубінець.
Він закликав Amnesty International та інші організації, які працюють в Україні, висвітлювати підтверджені факти, правдиву та перевірену інформацію, і не піддаватися на російські провокації та інформаційні наративи.
Як світ відреагував на скандальний звіт Amnesty International
- Скандальний звіт Amnesty International вийшов влітку 2022 року. В Amnesty International заявили, що українські військові буцімто порушують міжнародне право, адже начебто зафіксували випадки розміщення техніки ЗСУ у житлових районах, зокрема у школах та лікарнях. Саме цю тактику використовує Росія.
- Звіт правозахисників жорстко засудили в Україні. Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Україна не дозволить паплюжити свою армію.
- Дуже різко відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив про "фальшивий нейтралітет" з боку представників Amnesty International.
- На звіт відреагував і Володимир Зеленський, який згадав злочини російських терористів, які вони вчиняють щодня в Україні. Однак їх, за його словами, чому немає у звітах деяких міжнародних організацій.
- В українському офісі Amnesty International запевнили, що не брали участі у підготовці скандального звіту про ЗСУ. Доповідь правозахисників засудили й країни Заходу, серед яких Британія.