Луганська різанина: як у Росії ліплять героїв з професійних головорізів

У Росії намагаються перетворити професійних та жорстоких головорізів на романтичних героїв. Про кого насправді йдеться – читайте у нашому матеріалі.

Росіянам презентували нове кіно, яке має створити романтичний образ для найманців з ПВК "Вагнер".

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У ньому автори очікувано намагаються перекласти відповідальність за війну на Донбасі на українців, візуалізуючи найгучніші стереотипи пропаганди.

Про яке кіно ідеться?

Про фільм "Пригрів" (російською "Солнцепёк" – 24). Обговорювати чи радити дивитись сам фільм нема сенсу.

По-перше, через те, що цей продукт має всі ознаки кіноагітки, яка пропагує ненависть. Фільм обігрує кліше російської пропаганди про війну в Україні – від "геноциду російськомовного населення" і "кровожерливих правосеків" до американських найманців які лютують на Донбасі. Завдяки цьому та з допомогою зловживання червоною фарбою фільм дегуманізує не лише захисників України, а й всіх українців загалом.

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По-друге, через його низьку художню якість. Яку, до речі, визнають самі росіяни. Один з ідеологів російських екстремістських та терористичних угруповань Олександр Дугін, наприклад, у своїй рецензії відзначає недоліки сценарію та гри акторів. Але пише, що фільм потрібно дивитись попри все. Тому що "такими, як вони показані у фільмі, події на Донбасі бачить російський народ, "русский мир". І про це не можна мовчати".

Для нас тут цікавий той факт, що це кіно намагається створити героїчний образ найманцям з ПВК "Вагнера", які прославились своїми злочинами на Донбасі.

Чому фільм героїзує бойовиків?

Вочевидь, тому, що таким було побажання замовників.

Образ ПВК "Вагнера" у фільмі – це спроба створити сучасний аналог невловимих месників, які воюють за усе хороше і проти усього поганого. Вони рятують так званих "ополченців" у потрібний момент та уходять у захід сонця під звуки "Золота Рейну" Вагнера.

Створення цього фільму, як з’ясували російські журналісти, спонсорував Євген Пригожин.

Хто такий Євген Пригожин? Російський бізнесмен, ресторатор, друг президента РФ Володимира Путіна. У ЗМІ його часто називають "кухарем Путіна". Засновник фабрики тролів з Ольгіна. Став однією з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні.



За даними журналістських розслідувань, саме Пригожин став одним із спонсорів групи найманців Вагнера. Пригожин брав участь у декількох тендерах задля забезпечення утримання бази групи Вагнера. Ще одне джерело фінансування бойовиків – секретні статті витрат міноборони РФ.

Цей фільм став вже другою кінокартиною, що прославляє "вагнерівців", в яку вклався Пригожин. Першою став фільм "Турист" про російських найманців в Центральноафриканській Республіці.

В обох картинах найманці, зв'язок з якими Євген Пригожин категорично заперечує, представлені безумовно позитивними героями. Хоча у реальності їх не раз звинувачували в тортурах і жорстоких вбивствах.

Що насправді відомо про ПВК Вагнера?

Вважається, що ПВК Вагнера виросла з військової компанії "Слов'янський корпус", яка виконувала бойові завдання у Сирії ще в 2013 році. У "Слов'янському корпусі" свого часу перебував і майбутній керівник ПВК - Дмитро Уткін. Власне, від його позивного – "Вагнер" – група і отримала свою назву.

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Створенням ПВК "Вагнер" Уткін зайнявся після звільнення з посади командира 700-го окремого загону спецпідрозділу 2-ї окремої бригади спеціального призначення російської розвідки.

Як пояснював колись сайту 24 каналу тоді ще керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, насправді ПВК "Вагнера" не існує, тому що це – позаштатний підрозділ ГРУ Росії. Про це свідчить вся історія цього формування. Його бойовики готується на базі 10-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ в Молькіно. Їх відправляють на державних літаках у закордонні операції й так само везуть назад. Їх лікують у російських державних військових госпіталях. Якщо їх вбивають, то вони отримують державні нагороди посмертно.

Перші свідчення про діяльність ПВК Вагнера на Донбасі були зафіксовані українськими спецслужбами у травні 2014 року. За даними інтернет-газети "Фонтанка" навесні 2014 року ПВК нелегально діяла в інтересах Росії на території України в Криму , згодом їх залучили до участі у війні на Донбасі. Як пояснював радіо "Свобода" один з командирів цього угруповання, ПВК тоді не було, але зарплату платили.

Бойовики "Вагнера" брали участь у диверсіях та провокаціях проти сил АТО на лінії розмежування. Забезпечували прикриття регулярних підрозділів російської армії в боях за Дебальцеве і Луганський аеропорт.

Саме "вагнерівці", за даними СБУ, збили над Луганськом Іл-76 з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули. Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку бойових дій і найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за увесь період незалежності.

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До слова, цей момент у фільмі "Пригрів" також показали. Відповідно до бачення авторів картини, на борту літака перебували американські, німецькі, польські та канадські військові. На момент збиття вони налаштовувались на бій: розпивали віскі з пляшок та ділились спогадами про участь родичів у Другій світовій війні.

Ще одне завдання, яке доручали найманцям з ПВК на Донбасі – ліквідація ватажків бойовиків з так званої "ЛНР", які більше були непотрібні російським кураторам. Зокрема, за даними різних журналістів, ПВК "Вагнера" причетна до ліквідації лідерів ЛНР — Олександра Бєднова і Олексія Мозгового. "Вагенерівців" також залучали до роззброєння формування російських бойовиків "Одесса" у Луганську.

Отримавши бойове хрещення на Сході України, "вагнерівці" почали активно брати участь і в інших конфліктах: у Сирії, Північному Мозамбіку, Судані, Лівії, Малі, Центральноафриканській республіці та Венесуелі.

Присутність бойовиків цього формування Служба безпеки України фіксувала на окупованих територіях Донбасу аж до початку 2019 року.

Тоді, за словами Гуськова, участь у бойових діях проти України вони вже майже не брали, натомість відзначались численними злочини проти громадян України, які лишалися на окупованих територіях. При цьому самі найманці – також є місцевими жителями.

Які злочини скоювали "вагнерівці"?

На початку їхньої участі у війні на Донбасі ішлось про катування полонених та місцевого населення.

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У 2019 році Гуськов розповідав, що вони поступово скотились до відвертого бандитизму та терору відносно місцевого населення. "В районі Красного Луча сорок осіб найманців, які повернулися з сирійського відрядження, стали справжнім лихом для місцевих жителів і місцевих псевдоправоохоронних органів республіки, тому що це були постійні пиятики, грабежі та зґвалтування", – навів він приклад.

Жорстокі злочини фіксували також і в інших країнах, де воювали представники цього угруповання.

У ЦАР, де працювали "вагнерівці", ООН фіксувала повідомлення про масові страти, незаконні затримання, катування під час допитів, вимушені зникнення, вимушене переміщення цивільного населення.

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У липні 2018 року там же, у Центральноафриканській республіці, "вагнерівці" вбили відомого російського журналіста Орхана Джемаля, режисера Олександра Расторгуєва та оператора Кирила Радченка. Спільно з Центром управління розслідуваннями Михайла Ходорковського вони знімали документальний фільм про діяльність у країні російської ПВК "Вагнера".

У 2019 році російське видання "Новая газета" опублікувала матеріал, у якому розповідалося, що російські найманці можуть бути причетні до тортур і жорстокого вбивства жителя Сирії. На відеозаписі, опублікованому виданням, кілька російськомовних осіб в уніформі забивають жертву кувалдою, потім розчленовують тіло і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом і схвальними вигуками.

Ця історія отримала продовження у 2021 році. У березні три неурядові правозахисні організації – французька "Міжнародна федерація за права людини" (FIDH), сирійський "Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення" та російський "Меморіал" – звинуватили членів ПВК "Вагнера" у катуванні сирійського полоненого і заявили, що подали позов до російського суду.

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Росія досі не визнає існування підрозділу "Вагнер", але брудний слід, який тягнеться за цим формуванням, приховати просто неможливо. Хоча спроби це зробити не припиняються. Як припускають російські журналісти, бажання приховати цей слід і спричинило появу пропагандистських фільмів.