Їде просити вибачення, – Преображенський припустив мету візиту Лукашенка в Москву

24 травня у Москві відбудеться чергова зустріч диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Зустріч пройде на фоні чуток про можливі проблеми зі здоров’ям Лукашенка, через які він терміново покинув Росію після параду 9 травня.

Ймовірно, Лукашенко використає ситуацію з проблемами зі здоров’ям, що б виправдатись перед Путіним. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

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Лукашенко не контролює свою країну

За його словами, ймовірно, що Лукашенко у Москві повинен був провести переговори з Путіним щодо більш ширшого залучення білоруської армії у війні. Але він уникнув розмови й тепер їде просити вибачення за терміновий від’їзд.

"Лукашенко не повністю контролює свою країну, а особливо збройні сили – на керівних посадах в ЗС Білорусі перебувають випускники російських військових навчальних закладів. Рядові військові точно не хочуть брати участі у війні та не довіряють своїм російським колегам. Очевидно, що там тривають підкилимні переговори двох диктаторів, про які ми дізнаємось лише після того, як ці режими скинуть", – наголосив Преображенський.

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Також він припустив, що Лукашенко і Путін обговорюватимуть розміщення ядерної зброї на території Білорусі, про яке заявлялось у квітні. Лукашенко міг отримати інструкції від Сі Цзіньпіна, який публічно виступає за нерозміщення ядерної зброї на території неядерних держав. Білоруський диктатор їде до Путіна відмовлятись від його ідеї.

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