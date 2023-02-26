Лукашенко їде в Китай: в ISW пояснили, з якою метою Кремль і Пекін використовують диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко невдовзі планує здійснити візит у Китай. Поїздка Лукашенка може бути пов'язана зі спробою допомогти Росії і Китаю обійти санкції Заходу через торгівлю зброєю.

У вашингтонському Інституті вивчення війни припусти, що Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, можливо, для того, щоб допомогти Росії та Китаю уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість надання Росії летальної допомоги.

Дивіться також "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

Білорусь може стати посередником між Росією і Китаєм

Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого до 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном нібито для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та інші питання.

Лукашенко також планує зустрітися з китайськими високопосадовцями та керівниками китайських корпорацій.

Заява Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що, за оцінками високопоставлених американських чиновників, Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї, а також 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів,

– наголошують в ISW.

У повідомленні йдеться, що російські та китайські чиновники розробили плани постачання безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.

Китай може постачати зброю Росії