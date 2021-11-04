Женщина боялась за свое здоровье и жизнь. Поэтому она обратилась за помощью к правоохранителям.

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Суд наказал мужчину за издевательства над матерью

На Львовщине завершили судебное разбирательство в отношении 41-летнего жителя Стрыйщины. Мужчину обвиняли в совершении домашнего насилия.

Правоохранители установили, что он систематически оскорблял и унижал собственную 64-летнюю мать. В частности, пьяный обвиняемый часто ругался и угрожал женщине. Пострадавшая боялась за собственную безопасность. Кроме этого, такие действия сына очень ее угнетали.

Суд поддержал позицию прокуроров и признал мужчину виновным. Обвиняемому назначили наказание – 6 месяцев за решеткой.

Последние случаи домашнего насилия на Львовщине