Мальчика отвезли в больницу. Именно медики вызвали спасателей.

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Спасатели высвободили палец парня из обручального кольца

В 5:03 спасателям поступило сообщение от работников приемного отделения Городской детской больницы. Они рассказали, что в медучреждение попал 10-летний мальчик. Он надел металлическое кольцо на палец и не смог его снять.

Врачи попросили сотрудников ГСЧС о помощи. На место вызова немедленно выехали спасатели. Они с помощью пилы по металлу сняли кольцо с пальца парня.

Важно! В ГСЧС Львовщины обратились к родителям с просьбой следить за своими детьми. Малышам следует объяснять элементарные правила безопасности, чтобы избежать подобных случаев.

Смотрите видео, как спасатели высвободили палец мальчика из обручального кольца: