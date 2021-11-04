Мальчика отвезли в больницу. Именно медики вызвали спасателей.
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Спасатели высвободили палец парня из обручального кольца
В 5:03 спасателям поступило сообщение от работников приемного отделения Городской детской больницы. Они рассказали, что в медучреждение попал 10-летний мальчик. Он надел металлическое кольцо на палец и не смог его снять.
Врачи попросили сотрудников ГСЧС о помощи. На место вызова немедленно выехали спасатели. Они с помощью пилы по металлу сняли кольцо с пальца парня.
Смотрите видео, как спасатели высвободили палец мальчика из обручального кольца: