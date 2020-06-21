З нагоди Дня медичного працівника на фасаді лікарні швидкої медичної допомоги у Львові відкрили мурал "Подяка лікарям". На муралі зображено лікарку, яку малює хлопчик і пише їй "дякую".

На тлі білого халата лікарки – панорама Львова. На іншій стіні – дівчинка випускає жовто-блакитного повітряного змія як символ надії. З'єднує їх кардіограма життя, передає пресслужба ЛМР.

Зауважимо, що мурал хоч і присвячений Дню медика, втім, є водночас своєрідною подякою медичним працівникам, що борються з COVID-19.

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Зауважимо, що на Львівщині кількість інфікованих коронавірусом щодня збільшується, регіон посідає перші місця в антирейтингу добового зараження.

Відкриття муралу "Подяка медикам" у Львові / Фото пресслужба ЛМР

Сьогодні - День медика і цьогоріч це свято є як ніколи підкресленим. Зараз в світі вирує пандемія COVID-19, медикам доводиться працювати в дуже важких умовах. Вони постійно ризикують життям через різні інфекції, але зараз ризики є дуже високі. Те, що сьогодні на нашій лікарні відкрили такий символічний мурал, — це дуже приємно,

– зауважив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Висота муралу становить 21 метр. Над ним працювали художники: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щерба та група Sacred Universe.