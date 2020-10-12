У Львові на вулиці Лук'яновича патрульні затримали хлопця, який робив закладки. У нього знайшли 116 згортків білого порошку. Юнак зізнався, що розповсюджував наркотики.

Повідомлення про підозрілого юнака надійшло до Львівської патрульної поліції 10 жовтня близько 9 вечора. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як у хлопця знайшли наркотики

Стурбований львів'янин, який зателефонував до поліції, описав поліцейським зовнішність хлопця і розповів, що юнак, ймовірно, розповсюджує наркотики.

За кілька хвилин патрульні приїхали на місце виклику. Там вони побачили хлопця, про якого говорив чоловік, який викликав поліцію.

18-річний юнак був дуже схвильований й помітно нервував. Поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку.

У хлопця знайшли два поліетиленові пакети зі згортками у ізоляційній стрічці.

Юнак зізнався патрульним, що це й справді наркотики, а саме Alpha-PVP.



Патрульні знайшли у юнака 2 пакети зі згортками якоїсь білої речовини / Фото Патрульної поліції Львівщини

Хлопець зізнався, що він робив закладки

Хлопець розповів, що він займається безконтактним розповсюдженням наркотиків. Юнак показав патрульним закладки, які він вже встиг зробити на Лук'яновича та сусідніх вулицях.

Також на місце злочину приїхали слідчі та експерт. Всього поліцейські вилучили у хлопця 116 згортків з білим порошком по 0,25 грама.

Наразі правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації злочину.



18-річний юнак зізнався, що він робив закладки на вулиці Лук'яновича / Фото Патрульної поліції Львівщини