Люди майбутнього та лідери старого ґатунку: Вакарчук охарактеризував українських політиків

Музикант і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук вважає, що політики з однаковими принципами та ідеями мають об'єднатися. За його словами, ті, хто уникає цього, думають лише про політичну кар'єру. Називає він таких людей "лідерами старого ґатунку, лідерами минулого, які рано чи пізно, мають у минулому і залишитися".

Як зауважив музикант у коментарі телеканалу ZIK, процес об’єднання політиків стане "лакмусовим папірцем" для політичної зрілості та відповідальності.

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"Мені дивно чому ті, хто, щонайменше, на словах декларує апріорі однакові принципи в політиці, однакові ідеї, зміни, якщо в них на 90% збігається риторика, раптом уникають об’єднання", – зазначив він.

Відтак, музикант робить висновок, що такі люди насправді думають лише про власну політичну кар’єру.

Вони не є готовими поступитися походом на вибори, місцем у списку чи посадою заради великої мети. Іншої версії я не бачу. Є одна мета – зміни в країні, вона – найважливіша. Для мене очевидно, що заради неї будь-які амбіції, включно з посадами, потрібно відставити у бік. Спочатку слід вирішити великі питання, а потім швидко домовитись, хто є хто та що є як,

– наголосив Вакарчук.

Артист сподівається, що українські політики, які справді є готовими спільно змінювати країну та мають близькі до цього підходи, обов’язково об’єднаються.

"Якщо ж вони не об’єднаються, насправді це означає, що їхні власні політичні інтереси є для них важливішими, тобто, вони не є людьми майбутнього, новими політиками, новими лідерами. Це означає, що, незалежно від декларацій, вони є лідерами старого ґатунку, лідерами минулого, які рано чи пізно, мають у минулому і залишитися", – підсумував він.

Додамо, раніше Святослав Вакарчук офіційно заявив, що участь у виборах президента 2019 року він брати не буде. На думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, цілком імовірно, що музикант може підтримати когось з кандидатів, і така підтримка для цієї особи стане визначальною. Як підкреслив експерт, найбільш логічним для нього було б не створення партії, а очолення руху єврооптимістів.

Переглянути біографію Святослава Вакарчука Ви можете за цим посиланням.