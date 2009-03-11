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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Маккартні найшвидший

14:05, 11 березня 2009 365

Пол Маккартні найшвидший, якщо йдеться про розповсюдження квитків.

Увесь чотиритисячний тираж на лас-вегаське шоу музиканта, яке відбудеться 19квітня, розійшовся за 7 секунд. Таким чином, організатори концерту реалізували практично по 600 білетів в секунду. Це, зазначають, абсолютний рекорд.Попередній ж належав британському бойз-бенду Take That, яким знадобилося аж 5 годин, аби продати 600 тисяч квитків на свій стадіонний тур в підтримку альбому The Circus. Тоді швидкість продажу становила 40 штук в секунду.А тим часом Сер Пол Маккартні за два дні до лас-вегаського шоу, має намір дати іще один концерт у США, як хедлайнер музичного фестивалю Coachella.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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