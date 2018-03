Пол Маккартні найшвидший, якщо йдеться про розповсюдження квитків.

Увесь чотиритисячний тираж на лас-вегаське шоу музиканта, яке відбудеться 19квітня, розійшовся за 7 секунд. Таким чином, організатори концерту реалізували практично по 600 білетів в секунду. Це, зазначають, абсолютний рекорд.Попередній ж належав британському бойз-бенду Take That, яким знадобилося аж 5 годин, аби продати 600 тисяч квитків на свій стадіонний тур в підтримку альбому The Circus. Тоді швидкість продажу становила 40 штук в секунду.А тим часом Сер Пол Маккартні за два дні до лас-вегаського шоу, має намір дати іще один концерт у США, як хедлайнер музичного фестивалю Coachella.