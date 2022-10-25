Макрон просив Папу Римського про дзвінок до Путіна, Кіріла і Байдена щодо війни в Україні – ЗМІ

Французький президент попросив голову Католицької церкви поговорити з Байденом, патріархом Кірілом і Путіним про мир в Україні. Також Еммануель Макрон заявив, що РПЦ є "жертвою Кремля".

Французький лідер також наголосив Папі Римському про важливість "релігійного діалогу" у війні Росії проти України. Дмітрій Пєсков відреагував на прохання такі Макрона.

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Про що говорили Макрон та Папа Римський

Еммануель Макрон приїхав на зустріч до Папи Римського у Ватикан. Серед обговорених тем була й війна в Україні.

Президент Франції попросив Папу Римського обговорити з Путіним припинення війни в Україні. Крім того, Макрон попросив також зателефонувати керівнику російської православної церкви патріарху Кірілу.

На його думку, США теж мають взяти участь у переговорах, щоб пришвидшити настання миру в Україні. Тому Папа Римський має зателефонувати заразом і Джо Байдену.

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Пєсков відреагував на прохання Макрона про переговори

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відповів Макрону щодо його закликів про переговори стосовно України. Про це повідомляють у російських ЗМІ.

Пєсков заявив, що "Росія завжди відкрита для діалогу", але Макрон нічого не сказав про те, що треба дзвонити ще й Володимиру Зеленському, який відмовився від переговорів.

Ми готові це все обговорювати з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала непродовження переговорів,

– сказав Пєсков.

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Не жертва, а частина режиму: Кислиця відповів Макрону щодо РПЦ

Еммануель Макрон видав також перлу про те, що російська православна церква "дозволяє Кремлю маніпулювати собою". Він закликав її "чинити опір тиску".

На таку заяву миттєво відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. У своєму Твіттері він зазначив, що РПЦ не є жертвою, що несвідомо поширює наративи пропаганди. Навпаки, російська церква є складовою частиною кримінального режиму.

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Президент Франції пояснив, чому досі спілкується з Путіним

Еммануель Макрон під час пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської Ради у Брюсселі сказав, що необхідно продовжувати спілкування з Путіним. Він вважає, що говорити повинні не лише Україна та Росія, але і Європа та міжнародна спільнота.

Президент Франції визнав, що створити передумови для переговорів не в його силах. Однак вкотре наголосив, що "вести діалог" з президентом Росії важливо.

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